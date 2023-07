La riflessione sul rispetto del codice della strada. Ma pure la simulazione della perquisizione e del (finto) arresto di un educatore con tanto di ripartenza con la volante a sirena spiegata.

Una lezione davvero speciale quella tenuta dalla polizia locale di Brugherio nel pomeriggio di venerdì 2 luglio ai ragazzi dell'oratorio estivo San Giuseppe. Voluta da don Leo Porro, l'arrivo degli agenti è stata l’occasione di far conoscere ai bimbi e ai ragazzi fa la polizia locale per la città ma anche per stimolare alcune riflessioni sull’importanza del rispetto delle regole, e in particolare di quelle del codice della strada, e sulle conseguenze sull'incolumità delle persone in caso di comportamenti difformi.

L’entusiasmo dei numerosi giovanissimi (gli iscritti all’oratorio estivo sono circa 550) non è stato inferiore a quello delle mamme e dei papà presenti. Nel corso del pomeriggio anche una curiosa dimostrazione dei veicoli della polizia locale (dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di salire) e delle dotazioni in possesso degli agenti. Grazie a una curiosa simulazione di perquisizione e di finto arresto di un educatore. Posto sulla volante ripartita a sirene spiegate. Tra gli applausi dei presenti .

"Sono state ore intense e che ha suscitato l’interesse dei bambini - hanno fatto sapere dal comando di Brugherio - Tanto che alcuni si sono persino informati sulle modalità per riuscure ad entrare nella polizia locale". E a interessarsi del curioso "trambusto" anche diversi residenti, che si sono precipitati a chiedere su Facebook cosa stesse succedendo all’oratorio.