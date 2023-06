Per gli anziani che restano in città un numero di telefono per piccoli servizi (gratis)

Ritorna anche quest'anno il servizio Estate a Brugherio, un aiuto ai cittadini over 65 che, nel periodo estivo, rimangono in città. Il servizio sarà attivo dal 3 luglio al 15 settembre. Contattando il numero di cellulare 335.18.65.643 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 13, e il martedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:30, oppure inviando una richiesta via mail al seguente indirizzo estateabrugherio@sociosfera.it, i cittadini brugheresi ultra 65enni potranno richiedere gratuitamente l’accompagnamento per esami e visite, la richiesta e il ritiro delle prescrizioni dal medico di famiglia, l’acquisto dei farmaci o piccole spese, il monitoraggio telefonico.

L'intervento è organizzato e gestito dal Servizio Sociale del Comune di Brugherio, in collaborazione con le Cooperative Sociali Sociosfera ONLUS e RiPari e con il supporto dei volontari della Caritas Brugherio.