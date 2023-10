La storia di Gaetana, mamma e la moglie coraggio che ha spento le 100 candeline

Gaetana Ripamonti ha spento 100 candeline. Un traguardo importante per la brianzola che vive a Busnago, nella Casa Famiglia di Busnago del gruppo Sodalitas dove si è svolta una grande festa per celebrare l’importante traguardo. Una vita non certo semplice per Gaetana: nata a Busnago il 30 settembre 1923, ha sempre vissuto nel comune brianzolo. Da bambina ha perso la mamma, poi la scuola e il lavoro come operaia tessile. L’incontro con Angelo, il matrimonio e la nascita delle sue 3 amate figlie (Emilia, Luisella e Liliana). La scelta di abbandonare il lavoro per crescere le bambine e seguire la famiglia.

Una vita, quella di Gaetana, dedicata proprio ai suoi cari. Ma una vita segnata profondamente dal dolore con la perdita del marito e della figlia Liliana. Gaetana è un esempio di forza e di tenacia nella Casa Famiglia di Busnago dove è amata da tutti. Un affetto dimostrato con la festa di compleanno che ha visto anche la partecipazione del sindaco Marco Corti che insieme ad altri componenti della giunta comunale ha consegnato a Gaetana una targa.

“Una targa - commenta Ugo Zorco coordinatore della Casa Famiglia di Busnago del gruppo Sodalitas – che vuole anche essere un modo per omaggiare la sua tenacia e la sua voglia di non arrendersi mai. Per tutti noi è ancora oggi un esempio. Dopo i grandi dolori che l’hanno colpita Gaetana è riuscita a trovare la forza interiore per rialzarsi, anche grazie all’affetto della sua grande famiglia: è nonna di sei nipoti e bisnonna di cinque pronipoti”. In questa famiglia allargata naturalmente rientrano di diritto anche tutti gli operatori della struttura socio sanitaria di Sodalitas dove Gaetana vive da più di 5 anni. “Abbiamo organizzato una festa speciale – conclude Zorco – un momento davvero molto toccante, dedicato a chi con il suo entusiasmo ci insegna ogni giorno quanto sia meraviglioso il mistero della vita”.