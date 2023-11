C'è poco personale: Atm "taglia" alcune corse

La carenza di personale, per le aziende del trasporto pubblico lombardo e milanese, sta diventando un problema molto serio. Non si trovano nuovi autisti, tramvieri e macchinisti. L'ultima iniziativa, almeno cronologicamente, è quella di Autoguidovie, leader nel trasporto in varie province lombarde tra cui Pavia, Monza, Milano: mille euro ai dipendenti che "presentano" un amico da assumere, a patto che abbia già la patente D con l'abilitazione al trasporto di passeggeri.

Atm è a sua volta impegnata in iniziative d'incentivo a candidarsi per condurre bus, tram, metropolitana. L'azienda milanese ne cerca 300 e ha deciso di finanziare (alla metà di loro) il corso per la patente D e la carta di qualificazione del conducente (che costa più di 1.000 euro), nonché un contributo per l'affitto di un appartamento, di 3.000 euro, per i neo conducenti che non vivono nei dintorni di Milano.

Ma, nonostante questo genere d'iniziative, gli aspiranti conducenti continuano a non farsi avanti abbastanza. Così Atm sta correndo ai ripari anche sul fronte della comunicazione agli utenti, vedendosi costretta a dilatare le corse. Secondo quanto riferisce Repubblica, prossimamente sui display delle fermate di superficie verranno "ritarati" gli orari d'attesa, in modo da non far percepire eccessivi ritardi agli utenti. Le attese dovrebbero quindi essere più reali di adesso.

Tutto è dovuto al fatto che alcune corse, su alcune linee, attualmente non vengono effettuate quasi in modo 'strutturale', per cui tanto vale prenderne atto e non fare arrabbiare troppo gli utenti che, altrimenti, se ne accorgono lo stesso ma percepiscono la corsa come soppressa all'ultimo momento, senza spiegazioni. La stessa Atm (in una risposta su X) conferma sostanzialmente che la situazione è dovuta alla carenza di personale.