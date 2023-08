Sport e divertimento per i bagai brianzoli con i camp di AC Monza

Un’occasione unica rivolta a bambini di età tra i 6 e i 14 anni per immergersi completamente nel mondo biancorosso.

Dopo il successo delle scorse edizioni, tornano infatti anche quest'anno i camp estivi targati AC Monza. Che prima del rientro nelle aule scolastiche daranno la possibilità alle giovani promesse del calcio di cimentarsi con tante attività all'insegna dello sport e del divertimento. Sviluppando nuove abilità calcistiche e creando fantastiche amicizie.

Nello specifico il camp si aprirà a Brugherio, dal 4 all'8 settembre, organizzato dalla società affiliata All Soccer, e prenderà avvio regalando nuove emozioni ed entusiasmanti attività ai giovani ragazzi. Grazie alla forte sinergia creata con la società All Soccer - che quest'anno ha già sostenuto con grande successo il progetto programmando tre settimane di camp a giugno - i giovani calciatori avranno l'opportunità di interagire con lo staff AC Monza altamente qualificato e condivideranno il campo con coetanei appassionati provenienti da diverse località. Le attività saranno infatti coordinate dai coach ufficiali del club che metteranno in campo tutta la loro esperienza per rendere le settimane ancora più stimolanti e formative, senza però mai perdere di vista il divertimento.

Proprio la società calcistica spiega che "il calcio è un mezzo di trasmissione di valori, di crescita etica e di legame con il territorio".

L'estate "dei bagai",dovrebbe prendere piede poi, sempre dal 4 all'8 settembre, anche a Desio. Per conoscere tutte le destrinazioni confermate sarà sufficente cliccare sulla pagina dedicata https://www.acmonza.com/it/insieme-monza-elenco/camp-estivi/

Per i piccoli futuri campioni non resta dunque che preparare lo zaino e prenotarsi.