Cancro Primo Aiuto dona 6mila euro in buoni spesa alle mamme in difficoltà

Un aiuto alle famiglie in difficoltà che non riescono a riempire il carrello. Seimila euro in buoni spesa: questa la donazione che Cancro Primo Aiuto farà venerdì 22 dicembre al Centro aiuto alla vita (Cav) di Monza.

Il Cav è un'organizzazione impegnata a promuovere, coordinare e gestire servizi volti a offrire assistenza concreta alle maternità difficili, con l'obiettivo di preservare ogni vita umana concepita e di evitare il ricorso all'aborto.

“La generosa donazione di Cancro Primo Aiuto – si legge nella nota stampa dell’associazione - rappresenta un sostegno tangibile alla missione del Cav, contribuendo a garantire che le donne in situazioni difficili ricevano l'aiuto e la solidarietà di cui hanno bisogno durante il periodo delicato della maternità. Il Cav si impegna a fornire assistenza senza condizioni né eccezioni, affermando il diritto alla vita come il primo e fondamentale di tutti i diritti umani. La donazione di Cancro Primo Aiuto consentirà al Cav monzese di ampliare i propri servizi e di raggiungere un numero maggiore di donne in difficoltà, offrendo loro un supporto completo e risorse necessarie per affrontare le sfide legate alla maternità. Cancro Primo Aiuto è fermamente convinta che il sostegno alle organizzazioni come il Cav sia cruciale per creare una società che rispetti e valorizzi la vita in tutte le sue forme. La donazione riflette l'impegno di Cancro Primo Aiuto nel sostenere cause umanitarie che contribuiscono al benessere e alla solidarietà tra le persone”.