Autodromo: dopo la gara al via il cantiere per "salvare" il Gp di Monza

“Il Gran Premio di Monza è un evento imprescindibile per il Paese e una vetrina mondiale per l’automobilismo italiano. Pronti a mettere tutto il nostro impegno per rinnovare il sì alla storia, alla tradizione e al lavoro”. Così ha dichiarato con un post sui social il ministro Matteo Salvini a poche ore dall’incontro che si è tenuto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mercoledì 26 aprile. Un tavolo per fare il punto sul presente e sul futuro del circuito monzese che proprio nel 2022 ha raggiunto il traguardo dei cento anni.

All’incontro erano presenti anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Monza Paolo Pilotto, il presidente di Aci Italia Angelo Sticchi Damiani e altri addetti ai lavori. “L’obiettivo - ha proseguito il ministro Salvini - è partire subito dopo la gara di settembre con tutti gli interventi di messa in sicurezza, per garantire una prospettiva temporale che vada oltre il 2025”. Così che terminato il Gran Premio in programma il 3 settembre, partiranno anche i lavori. In programma il rifacimento dell’asfalto del circuito, la realizzazione di nuove tribune, interventi anche nei sottopassi utilizzati dal pubblico per separare il passaggio pedonale da quello di transito delle auto. Interventi i cui costi sono già coperti.

“Molto bene il tavolo aperto oggi al MIT con Regione Lombardia, comune di Monza e Aci con l'obiettivo di dare al Gp di Monza una prospettiva temporale il più ampia possibile - ha aggiunto l’onorevole Fabrizio Cecchetti, coordinatore regionale della Lega -. Il GP di Formula 1, oltre ad un’evidente attrattiva turistica a livello internazionale, rappresenta un patrimonio non solo sportivo ma culturale, tradizionale, direi genetico, per il nostro territorio. Bene la sinergia tra il governo, impegnato in prima persona con il ministro Matteo Salvini, e la regione Lombardia, con il presidente Attilio Fontana e gli enti locali interessati insieme all’ACI, Ancora una volta stiamo facendo squadra a livello istituzionale e amministrativo per vincere questa corsa e salvare il GP di Monza, per mantenere il nostro circuito nel calendario mondiale”.