Operai al lavoro nel centro storico: la strada resta chiusa per 90 giorni

A Biassono operai al lavoro per la riqualificazione del centro storico. Da oggi, venerdì 15 settembre, la via San Martino rimarrà chiusa al traffico per circa 90 giorni. Divieto di circolazione alle auto dall'incrocio con via Porta d'Arnolfo fino all'incrocio con via Pietro Verri e piazza San Francesco d'Assisi.

Ad annunciarlo il comune sulla sua pagina Facebook. In questi 3 mesi sarà vietato il passaggio alle auto (salvo casi di estrema urgenza), mentre sarà consentito il passaggio ai pedoni. Inoltre il comune ha predisposto un parcheggio gratuito h24 in via Segramora tra i civici 19-25. Alcuni posti saranno riservati alle auto dei residenti di Via San Martino. Per ulteriori informazioni telefonare al comando della polizia locale di Biassono allo 039.2201057, oppure consultare il sito www.biassono.org.