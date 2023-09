Quel cantiere "dimenticato" nel sottopasso che adesso è diventato una discarica

“I lavori sono stati eseguiti ad aprile: immaginiamo che dopo tutto questo tempo il cemento si sia solidificato e il puntellato possa essere tolto”. Questa la segnalazione, con foto, che è giunta alla redazione di MonzaToday.

A farla Emilio Dilda, Salvatore Coletta e Claudio Montin tre residenti di San Rocco da sempre molto attenti a segnalare piccole e grandi criticità del quartiere. Come quella del sottopasso pedonale di via D’Annunzio-via Casati. “Ad aprile abbiamo segnalato il problema e sono iniziati subito i lavori - raccontano -. Dal soffitto del sottopasso cadevano calcinacci”.

Ma da allora i ponteggi e la transenna non sono stati tolti e non ci sono neppure cartelli che indicano un eventuale crono programma degli interventi. “Se ci fosse stato un cartello con gli estremi del cantiere ci saremmo interessati. Peraltro è da tempo che non vediamo operai al lavoro, e non sappiamo a chi chiedere. Magari sono in programma altri lavori, nei prossimi mesi, e lo spazio resta comunque transennato”, aggiungono.

Il cantiere transennate

Al problema del ponteggio “dimenticato” si unisce anche quello del degrado. “Questo angolo del sottopasso viene utilizzato come discarica a cielo aperto. I maleducati di passaggio ci gettano bottiglie, sacchetti di plastica e cartacce e nessuno passa a pulire - concludono -. È un grande dispiacere vedere la periferia dimenticata. Ci era stata assicurata attenzione e cura anche delle periferie ma, ad oggi, a San Rocco non l’abbiamo ancora vista”.

La redazione di MonzaToday ha contattato il comune in merito alla vicenda per ricevere chiarimenti.