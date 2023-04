Il sottopasso ciclopedonale che cade a pezzi

Il sottopasso di via D’Annunzio cade a pezzi. Nel senso letterale del termine. Calcinacci che cadono dal soffitto, ma anche muri presi di mira dai vandali. La segnalazione, con tanto di foto, è stata inviata alla redazione di MonzaToday da Emilio Dilda, storico residente del quartiere di San Rocco molto attento ai piccoli e ai grandi problemi del rione.

Il sottopasso ciclopedonale di San Rocco

“A segnalarmi il problema è stato Giuseppe Curti – spiega a MonzaToday -. Un amico che ogni giorno percorre in bicicletta il sottopasso ciclopedonale di San Rocco. La situazione è davanti agli occhi di tutti. Ho già allertato anche gli assessori Giada Turato e Marco Lamperti sperando in un rapido intervento”. Gli scatti parlano da soli: dal soffitto cadono i calcinacci. Un bel mucchietto di materiale che poi è stato accatastato vicino al muro. Un muro in più punti imbrattato con scritte e tag.

Il problema della sicurezza nei sottopassi del quartiere di San Rocco era già stata segnalata a gennaio dal consigliere Pietro Zonca (Pd). Durante il consiglio comunale Zinca aveva sollevato il problema delle luci spente nei tre sottopassi ciclopedonali del quartiere.