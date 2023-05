Metropolitana a Monza: come si prepara la città a 5 anni di maxi cantieri

Come si sta preparando Monza per i prossimi 5 anni di maxi cantieri che verranno contemporaneamente aperti in città per la realizzazione della metropolitana? Il tema è emerso durante il consiglio comunale di lunedì 22 maggio quando i consiglieri di opposizione hanno chiesto delucidazioni in merito al progetto della metropolitana in città, al crono programma e a ritardi dei quali nelle ultime settimane si era parlato. Il primo a sollevare il problema è stato Massimiliano Longo (capogruppo di Forza Italia). “La giunta rischia di far saltare il progetto già esistente della metropolitana - ha dichiarato - presentando sostanziali modifiche che rallentano in questo modo una infrastruttura che a Monza si aspetta da decenni. Saranno anche richieste legittime, ma è assurdo. Farò prima ad andare in pensione che ad andare al lavoro a Milano partendo da Monza in metropolitana”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la consigliera Martina Sassoli (Gruppo Misto) che ha indirizzato un’interrogazione con precise domande rivolte direttamente al sindaco Paolo Pilotto che lo scorso 26 aprile aveva incontrato a Roma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il governatore Attilio Fontana in merito al futuro dell’Autodromo di Monza dopo la scadenza del 2025. “Vista l’importanza dell’interlocutore - ha dichiarato Sassoli - avete parlato anche di metropolitana o è stato chiesto un incontro, anche con gli altri enti coinvolti, tra cui comume Sesto, Cinisello e Milano per parlare di questo argomento?”. Sassoli ha rivolto precise richieste in merito allo stato del progetto, a eventuali ritardi (e al fermo del cantiere prima della fermata di Bettola), ad eventuali rinvii richiesti dal comune di Milano, ad eventuali aggiornamenti in merito a precise richieste (mitigazioni ambientali a Casignolo, 3.000 posti auto alla fermata del Polo istituzionale), l‘ammanco economico per il prolungamento della M1 e lo stato dell’arte del grande progetto che, dopo quasi 40 anni d’attesa, dovrebbe portare la metropolitana anche nel capoluogo brianzolo.

Il sindaco – che risponderà per iscritto a tutte le richieste che gli sono state rivolte dalla consigliera Sassoli – è però intervenuto già durante l’assise. “Sul progetto metropolitana si va avanti imperterriti - ha dichiarato -. Continuiamo con lo stesso ritmi dei 3 incontri a settimana con le varie parti coinvolte, imperterriti nell’itinerario che ci eravamo fissati da viale Campania al Polo Istituzionale, lavorando dentro i tempi che ci eravamo dati. Pensando non solo a cantieri, manufatti e opere, ma anche alla restituzione del soprasuolo”. Pilotto ha ribadito anche che la macchina amministrativa sta procedendo speditamente anche per i progetti di Bettola M1 e Bettola M5 con i primi incontri con i comuni di Sesto San Giovanni e di Cinisello Balsamo che sono avvenuti in inverno. Non ha nascosto il problema e le preoccupazione per il cantiere fermo prima di Bettola.

Sulla questione metropolitana sono intervenuti anche gli assessori Marco Lamperti e Giada Turato che hanno spiegato al consigliere Massimiliano Longo l’andamento del crono programma e dei contatti con il comune di Milano e con MM in merito alle opzioni durante i cantieri che si protrarranno in città per circa 5 anni. Richieste alle quali il comune sta rispondendo, ma che non stanno asoslutamente creando rallentamenti al progetto.