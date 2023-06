Estate di cantieri a Monza: ecco quali strade verranno sistemate (anche di notte)

Quella del 2023 sarà un’estate di cantieri a Monza. Lo ha annunciato l’assessore Giada Turato durante il consiglio comunale di lunedì 26 giugno rispondendo – durante l’assise della sistematica – a un’interrogazione presentata dal consigliere Paolo Piffer (Civicamente) in merito, appunto, a un cronoprogramma di interventi in città.

Verrà completamente rifatto il manto stradale in entrambe le direzioni di marcia in via Manara (da via Milazzo all’incrocio di via Prina), in viale Elvezia (dalla rotonda di via Martiri delle Foibe fino a piazzale Virgilio) e in via Aliprandi (da via Lecco a via Visconti). Un intervento che costerà 850mila euro. I lavori si svolgeranno prevalentemente di notte.

Saranno poi eseguiti interventi di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole, e verranno sistemati i marciapiedi più ammalorati. Inoltre, grazie a un finanziamento ministeriale di 115mila euro, verrà sistemata la pavimentazione di via Carlo Alberto nei tratti dove le piastrelle sono ormai saltate, causando spesso ruzzoloni che in alcuni casi hanno visto la necessità del trasferimento dei malcapitati in ospedale.

Nel frattempo sono già partiti i lavori di ripristino della segnaletica orizzontale, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali. Circa 20 le vie già interessate dall'intervento tra cui vie Carnia, Montesanto, San Rocco, Montegrappa, Pasubio, Asiago, Buonarroti, Foscolo e alcune vie nel quartiere di San Fruttuoso. Per quanto riguarda questo tipo intervento ne sono previsti altri anche nelle prossime settimane.

L’assessore, rispondendo alla richiesta del consigliere Piffer che aveva sollecitato la comunicazione anticipata del cronoprogramma per trasparenze verso i cittadini che spesso lamentano interventi in alcuni quartieri rispetto ad altri, ha spiegato che “la definizione dei cantieri si basa su diversi elementi: i lavori non possono essere eseguiti in tutti i mesi dell’anno; gli interventi sulle tratte più trafficate vengono eseguiti normalmente quando le scuole sono chiuse. Inoltre nella scelta delle vie si tiene presente anche dell'eventuale programmazione di altri cantieri in quella strada facendo perciò slittare l'intervento; ma anche di eventuali interventi di privati che prevedono anche interventi di opere pubbliche come per esempio il rifacimento di strade e marciapiedi così da eliminare dell'elenco delle strade da sistemare quelle che saranno sistemate dal privato".