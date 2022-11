A Meda i carabinieri della Compagnia di Seregno celebrano la Virgo Fidelis

Il santuario del Santo Crocifisso a Meda è stata la cornice della celebrazione della patrona Virgo Fidelis, organizzata dalla sezione di Meda dell’Associazione Nazionale Carabinieri insieme alla compagnia di Seregno.

Un incontro che fa parte della tradizione e che ogni anno cambia sede nelle città del territorio cui fa capo il tenente colonnello Emanuele Amorosi. La splendida location di quest'anno ha reso ancora più solenne la celebrazione nella cui omelia il parroco don Claudio Carboni ha ricordato la patrona che accompagna e protegge il lavoro quotidiano, spesso silenzioso, dei carabinieri che non si risparmiano nell'aiutare il prossimo e che sacrificano anche le proprie famiglie per adoperarsi al bene comune e ad aiutare gli altri.

La vicinanza ai cittadini è un punto cardine dell'Arma, presente nella vita della gente: "Nel giorno della loro patrona - ha concluso don Carboni- condividono fede e rinnovano fedeltà secolare. Essere fedeli alle piccole cosa di ogni giorno".

È intervenuto il tenente colonnello Emanuele Amorosi che ha ricordato il significato della Virgo Fidelis per l'Arma e le sue origini e che in concomitanza viene celebrata anche la Giornata dell’Orfano. Ha quindi rivolto il suo pensiero e abbraccio al carabiniere deceduto Mauro Baccoli ferito in servizio e Medaglia d’Argento al Valor Militare, che si è spento il 24 marzo 2022. Aveva prestato servizio presso la Stazione di Lentate Sul Seveso dal 1983 al 2005 e si era più volte distinto sul campo. La morte è per lui arrivata dopo una estenuante malattia legata alle complicanze degli interventi subiti dopo il ferimento d’arma da fuoco riportato in servizio nel 2005. Un ricordo accorato anche per l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Alessandro Cirrone che si è spento 21 maggio 2022 al Policlinico di Milano dopo una lotta contro la malattia. Era presente la figlia Denise.

Il colonnello Amorosi ha dedicato una nota, molto apprezzata, ai numerosi membri della stampa presenti: "Un rispettoso ringraziamento e un cordiale saluto va anche agli amici della stampa che, con penna e calamaio, magistralmente narrano l'impegno dell'Arma per la collettività".

Il santuario del Santo Crocifisso di Meda nella sua bellezza senza tempo ha raccolto tutti i responsabili delle diverse stazioni del territorio, i sindaci delle città e molte associazioni dell'Arma. Presente anche l'onorevole Fabrizio Sala.

Il festeggiamento per la Virgo Fidelis è terminato con un rinfresco a Villa Antona Traversi che è stata messa a disposizione dalla famiglia Traversi. Una location meravigliosa che ha accompagnato con armonia e eleganza un momento tanto importante.