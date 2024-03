Belen, la gattina dell'influencer da 655mila follower diventa un cartoon (fatto a Monza)

Il debutto sulla rete oggi, mercoledì 20 marzo, quando Belen spegnerà la sua quarta candelina. Per il suo compleanno il suo proprietario, il noto influencer milanese Luca Gervasi, le ha regalato una serie di animazione “made in Monza” dove lui e la sua amata gatta sono i protagonisti. Nasce a Monza - alla Maga Animation Studio (che da quasi 30 anni è uno dei punti di riferimento per l’animazione di personaggi in CG in Europa e in Italia) - il progetto e la realizzazione della serie animata “I’m Belen”. Luca Gervasi, 35 anni, una laurea magistrale in Comunicazione, una Triennale in Marketing e oggi famoso (insieme alla sua Belen) per essere una star del web.

Dopo essere diventata una star delle librerie con la pubblicazione del libro “7 vite insieme a te – Belen la gatta che mi ha cambiato la vita”, una vera e propria dichiarazione d’amore di Gervasi alla sua compagna a quattro zampe, adesso Belen passa al mondo dei cartoon.

Una serie di animazione dove i due protagonisti si trasformano in personaggi animati e raccontano in 10 episodi la loro quotidianità. Una quotidianità che oggi è all’insegna dei festeggiamenti. Dolcissimo il video condiviso sulla pagina Instagram di Luca Gervasi dove l’influencer fa gli auguri alla sua amata Belen e poi, dopo averla riempita di coccole e di baci, la prende in braccio e la porta in cucina. E lì succede la magia: Luca e Belen si trasformano in personaggi di animazione e Luca (in versione cartoon) le consegna il suo regalo: una prelibatezza culinaria servita in un piattino e con la candelina con il numero 4.

Il video, postato stamattina sul seguitissimo profilo Instagram da oltre 655mila follower, ha già incassato oltre 26 mila like e oltre 2 mila commenti. La bellezza e la dolcezza delle immagini animate hanno fatto breccia nel cuore dei followers che da tempo seguono le avventure casalinghe di Luca e della sua gattina, che è riuscita a far breccia nel cuore dell’influencer e a rivoluzionargli la vita.