In Brianza chiude per un mese e mezzo l'ufficio postale

In Brianza c'è un ufficio postale che chiuderà per un mese e mezzo.

Si tratta dell'ufficio di Cavenago di Brianza, dove gli sportelli resteranno chiusi dal 13 ottobre al 29 novembre a causa dei lavori di ristrutturazione degli spazi propedeutici alla realizzazione della Casa dei servizi di Cittadinanza digitale. Poste Italiane partecipa infatti al Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale - promosso dal governo attraverso i fondi del Pnrr. L’obiettivo del progetto è la trasformazione e l'innovazione degli uffici postali attraverso l'incremento e il perfezionamento dei servizi digitali e la realizzazione di spazi di co - working. Per favorire un miglior servizio ai cittadini anche nei centri più piccoli e ridurre l'impatto ambientale.

Fino al 29 novembre l'ufficio postale di riferimento per i cittadini di Cavenago sarà quello di Ornago, in via Aldo Moro 10, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,35 e il sabato dalle 8,30 alle 12,35.