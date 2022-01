Vuoi entrare nel CdA della Fondazione Irccs del San Gerardo? Ecco come fare

Adesso è una realtà. L'ormai ex Asst Monza - anche se per i monzesi rimaneva il caro e vecchio ospedale San Gerardo - adesso è diventata Istituto di ricovero e di cura a carattere scientifico (Irccs) San Gerardo. Cambia quindi anche la gestione e il Comune di Monza, tra i soci fondatori della Fondazione Irccs San Gerardo, è alla ricerca di un componente da inserire nel Consiglio di amministrazione (Cda).

C'è tempo fino alle ore 12 di venerdì 4 febbraio per presentare la propria candidatura,che avrà una durata da un minimo di tre a un massimo di cinque anni. "Trattandosi di prima nomina di un ente di nuova costituzione - si legge sul sito del Comune di Monza dove è pubblicato il bando completo - i termini per la presentazione delle domande parte dei candidati sono ridotti per coordinarli con quelli dei soci fondatori".

Tra i requisiti il candidato non deve trovarsi in condizioni di conflitto di interesse con l'ente, non deve avere in corso liti con il Comune di Monza o con la costitutente Irccs, non deve avere contratti di lavoro o consulenze con i due enti. Inoltre non deve avere ricoperto negli ultimi 5 anni incarichi quali amministratore in enti, istituzioni, aziende private o partecipate che abbiano chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi; non deve avere ricoperto nei due anni antecedenti la carica di amministratore negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della società partecipata dall’Ente; non essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, o, nel caso di lavoratore in quiescenza di accettare la carica a titolo gratuito; di essere in possesso dei requisiti di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Monza numero 11 del 1 febbraio 2018; di accettare preventivamente ed irrevocabilmente la nomina qualora conferita; di impegnarsi, in caso di nomina, ad adempiere ai doveri legati alla carica per cui si candida; di acconsentire alla pubblicazione on line del proprio curriculum e della propria situazione patrimoniale, e quindi alla contestuale divulgazione dei propri dati personali, ai fini degli adempimenti di cui alla normativa relativa alla trasparenza ed integrità delle pubbliche amministrazioni.

A questo link tutte le info per chi è interessato a inviare la propria candidatura.