Nell'ex supermercato del quartiere adesso arriva il grande presidio sanitario

L’ex supermercato di via Luca della Robbia (di proprietà del comune di Monza) viene dato in concessione d’uso gratuito alla Asst Brianza. Là dove un tempo c’erano gli scaffali e le corsie per gli acquisti tra poco arriveranno gli ambulatori della Casa della Comunità. Una concessione in comodato d’uso gratuito per i prossimi 30 anni che garantirà al quartiere Cederna-Cantalupo un prezioso presidio sanitario.

Lo ha deciso la giunta comunale con una delibera approvata lo scorso 28 settembre. Nel documento si legge che nel centro commerciale Cederna di via Luca della Robbia 17 verrà realizzata la Casa della Comunità. Nella struttura che un tempo ospitava le corsie del supermercato del quartiere arriveranno team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti e potrà ospitare anche assistenti sociali. “All’interno delle Case della Comunità – si legge nel documento pubblicato sull’albo pretorio del comune di Monza - dovrà realizzarsi l’integrazione tra i servizi sanitari e sociosanitari con i servizi sociali territoriali, potendo contare sulla presenza degli assistenti sociali e dovrà configurarsi quale punto di riferimento continuativo per la popolazione che, anche attraverso una infrastruttura informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica permetterà di garantire la presa in carico della comunità di riferimento”.

Una importante notizia per il quartiere monzese dove da tempo si lamentano (come in altri rioni di Monza e altri comuni della Brianza) la mancanza di medici di base e di pediatri di libera scelta, con il calvario soprattutto dei pazienti più anziani e più fragili. L’ex spazio commerciale di proprietà del comune è molto ampio: oltre all’area al piano terra, c’è anche quella interrata e l’area cantina. Una concessione gratuita per 30 anni. All’Asst Brianza l’impegno (accolto) di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.