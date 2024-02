Celeste, la 19enne brianzola 4 volte campionessa ora punta ai mondiali

La Brianza di nuovo protagonista nello sport.

In particolare a salire nell'empireo dei campioni dell’atletica nazionale è stata una desiana. Si chiama Celeste Polzonetti, ha appena 19 anni ed ha talento da vendere. Lo ha dimostrato (di nuovo) ai campionati italiani indoor juniores e promesse che si sono svolti ad Ancona a inizio febbraio. Nei quali l’atleta di Desio, tesserata alla Bracco Milano, ha conquistato il primo posto nella finale femminile under 20 nei 60 metri a ostacoli col tempo di 8 minuti e 32 secondi.

Per Celeste è il quarto titolo italiano consecutivo dopo i 100 metri a ostacoli Allieve 2022, i 60 metri a ostacoli indoor Juniores 2023 e i 100 metri a ostacoli Juniores 2023.

"A nome di tutta l’Amministrazione comunale mi complimento con la nostra giovane promessa sportiva, Celeste Polzonetti, una desiana doc e indiscussa protagonista dell’atletica nazionale - ha sottolineato l’assessore allo Sport Andrea Civiero - Il suo impegno e la sua dedizione ci dimostrano che lo sport restituisce grandi soddisfazioni e ha portato la nostra città in vetta al panorama atletico. Questa è una disciplina di eccellenza, anche se spesso viene vissuta con meno visibilità. I risultati non vengono da soli, ma grazie a passione, sacrificio e determinazione”.

Per l'ostacolista ora c'è un prossimo grande obiettivo: è il Mondiale di atletica leggera under 20 in calendario a Lima, in Perù, dal 26 al 31 agosto.

"Forza Celeste!" è il grande augurio dei desiani sui social. Cui si affiancano quelli della redazione di Monzatoday.