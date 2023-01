Auguri a Celestino: da 100 anni tifoso del Monza

Quando è nato i bagaj avevano 11 anni. Una passione che lo ha accompagnato per tutta la vita e che, anche agli inizi del nuovo millennio, lo ha visto sempre presente sugli spalti dello stadio.

Un compleanno da condividere non solo con amici e familiari, ma anche con tifosi e calciatori. Un traguardo importante quello tagliato da Celestino Polastri, monzese nato il 9 gennaio 1923 che ha festeggiato con una grande torta e soprattutto indossando la sua inseparabile sciarpa del Monza. Una vita fatta di lavoro, famiglia e soprattutto passione per i biancorossi.

"Oggi è il compleanno di un tifoso molto molto speciale - si legge sulla pagina Facebook Monza Gol -. Eh sì, perché l'amico biancorosso Celestino Polastri taglia il traguardo dei 100 anni. Celestino è tifosissimo del Monza dalla fine degli anni ‘30, è stato sempre presente allo stadio a vedere la sua squadra del cuore dal dopoguerra fino all'inizio del nuovo millennio. Tanti auguri mitico Celestino. Forza ragazzi, facciamo sentire tutto il nostro affetto a questo "giovanotto" indomito biancorosso!".

Una passione che non si è mai assopita e che l'anno scorso, alla veneranda età di 99 anni, ha visto Celestino esultare per la promozione del suo Monza in serie A. La prima in 110 anni di storia.