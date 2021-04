25 Aprile a Monza, la cerimonia e il programma delle celebrazioni

Anche quest’anno a causa della pandemia le celebrazioni per il 76esimo Anniversario della Liberazione si terranno in forma ridotta e contingentata nel rispetto delle misure di contenimento del contagio.

La cerimonia istituzionale prevede una prima tappa alle 10 al Cimitero urbano con la deposizione delle corone al campo dei Caduti di tutte le guerre, dei Caduti per la Resistenza, alla stele ANEI in memoria dei Caduti nei lager nazisti, Alle 11 poi invece è prevista in Piazza Trento e Trieste la cerimonia dell’alzabandiera alla presenza delle massime autorità cittadine con gli interventi di Loris Maconi in rappresentanza dell’ANPI Monza e Brianza del Consigliere delegato della Provincia di Monza e Brianza. In conclusione il discorso del Sindaco di Monza Dario Allevi. Alle 17.30 poi è prevista l’Ammainabandiera a cura dell’Arma dei Carabinieri.

“Anche quest’anno la cerimonia sarà diversa dal solito - ha dichiarato il Sindaco Dario Allevi – E’ il segno tangibile che non possiamo abbassare la guardia e che l’emergenza non è ancora finita”. L’Amministrazione Comunale deporrà una piccola corona di alloro sulle 18 targhe dei partigiani collocate in diversi punti della Città. ANPI - sezione di Monza, a fianco di ogni targa, ha posto un cartello esplicativo in cui viene illustrata l’attività dei partigiani citati.