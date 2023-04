Al via il cantiere per dire addio agli allagamenti (e le strade che verranno chiuse)

Prenderanno il via nella giornata del 24 aprile a Cesano Maderno i cantieri per la riqualificazione del sistema fognario di via Friuli.

Finanziati per oltre 1 milione e 100 mila euro da BrianzAcque, in accordo con l’amministrazione comunale, i lavori verteranno sul ripristimo del funzionamento ottimale della rete attraverso il rifacimento o l’eliminazione di alcuni tratti di fognatura mista esistente e la predisposizione di un nuovo tracciato per il torrente Comasinella. L'obiettivo è quello di mitigare le annose criticità legate agli allagamenti che potrebbero verificarsi lungo via Friuli, con particolare riferimento al tratto dove il torrente Comasinella è stato intubato e che già in passato era esondato propagandosi fino al sottopasso ferroviario della linea Saronno-Seregno, alla carreggiata stradale e ad alcune proprietà private situate lungo la Nazionale dei Giovi. Il progetto, messo a punto dal settore progettazione e pianificazione territoriale di BrianzAcque, prevede un mix di interventi che puntano ad ottimizzare il funzionamento della rete fognaria aumentando le dimensioni delle condotte. L’intervento permetterà anche di sfruttare appieno la vasca volano a cielo aperto in prossimità dell’incrocio tra via Friuli e via Veneto.

Cosa cambia nella viabilità

Per garantire continuità al servizio fognario sarà necessario intervenire anche in due punti localizzati lungo la pista ciclabile. Per poter velocizzare le operazioni più critiche ed eseguire i lavori in totale sicurezza dal 3 luglio al 2 settembre prossimi verrà chiusa al traffico veicolare la via Friuli dall’incrocio con via Veneto e fino al parcheggio del civico 9, attuando un piano di deviazioni concordato con le amministrazioni dei comuni limitrofi e le relative polizie locali. Dovrà essere chiusa anche la pista ciclabile dall’incrocio tra via Mazzucchelli fino a via Friuli almeno sino a metà settembre, mentre verrà garantito il passaggio pedonale lungo la stessa via Friuli in direzione del centro cittadino.

Una soluzione a lungo attesa

La risoluzione delle problematiche idrauliche e degli episodi di esondazione potrà ritenersi conclusa con il completamento dell’intervento avviato nel 2018 lungo la Nazionale dei Giovi. "Diamo inizio al primo di due interventi molto attesi dalla comunità locale e dall’amministrazione di Cesano Maderno - ha spiegato Enrico Boerci, presidente e amministratore delegato di BrianzAcque - Una soluzione progettuale importante, che interviene sulla rete fognaria ma che ha anche l’ambizione di contribuire a migliorare lo stato del Comasinella aumentando la qualità ambientale del territorio. L’obiettivo condiviso con l’amministrazione comunale è quello di giungere in qualche anno ad una completa rinaturalizzazione del corso d’acqua”.

Come sottolineato dal sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca "l'intervento migliorerà la sicurezza e la vivibilità di un’area spesso colpita da allagamenti. Detto questo, i lavori incideranno non poco sulla viabilità, considerata l’importanza di un’arteria come via Friuli. Per questo li abbiamo programmati in anticipo e con attenzione, organizzando tavoli di lavoro allargati ai comuni confinanti. Sottolineo come l'intervento avrà altresì un impatto positivo sulla qualità ambientale del nostro territorio". Come specificato infine da Massimiliano Ferazzini, direttore settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque si tratterà di un "intervento tecnicamente molto complesso sia per il poco spazio a disposizione dovuto alla massiccia presenza di reti di altri servizi, sia perché eseguito su strade molto trafficate".