Che cosa ci faceva Elio e le Storie Tese allo stadio di Monza

"Saremo qua tutti insieme" ha esordito Nico Acampora, il fondatore di Pizzaut in diretta qualche ora fa dall'U-Power Stadium insieme a Elio e le Storie Tese. "Mancano due mesi, sembrano tanti ma sono pochissimi. Verremo qui il 26 maggio e metteremo in scena il terzo concertozzo dopo i successi clamorosi a Bergamo e Carpi" ha spiegato il cantautore.

"E' in uno stadio, questo bellissimo stadio. Prima volta che viene fatto in uno stadio e a sua volta si trasforma 'in stadiozzo' e per la pria volta ci sarà una collaborazione molto importante con associazioni e non sarà solo Pizzaut". L'iniziativa si impegna a sostenere diverse attività e associazioni che si occupano di autismo. "Sarà importante essere qui il 26 maggio per aiutare queste associazioni" ha aggiunto Elio. "L'autismo interessa un numero di persone altissimo. E per noi che siamo qui a parlarne ci sono migliaia di papà e mamme che non ne hanno la forza".

Torna e sarà a Monza per la terza edizione il Concertozzo, l’evento organizzato da Elio e le Storie Tese e Trio Medusa che ogni anno unisce musica e consapevolezza sociale, promuovendo l'idea di una comunità più inclusiva e informata.

Il programma

L'appuntamento è all’U-Power Stadium dove la musica sarà protagonista fin dal primo pomeriggio con il concertozzino al quale parteciperanno varie meritevoli band e, a seguire, con il concertozzo ovvero un concerto speciale e irripetibile di Elio e le Storie Tese con le incursioni del Trio Medusa.

L’evento sarà anticipato sabato 25 maggio da una kermesse aperta a tutti in Piazza Roma, ai piedi dell’Arengario, dove il Comune di Monza e PIZZAUT ospiteranno Associazioni e personalità che si occupano di autismo e disabilità, per la loro testimonianza diretta. Alla presenza delle maggiori Associazioni italiane impegnate nell’inclusione di persone autistiche, sono in programma talk con esperti del settore per fornire approfondimenti e promuovere una comprensione più profonda delle esigenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Seguiranno momenti di musica, street-food, incontri e divertimento, tutto in “formato AUT”.

Le prime due edizioni del Concertozzo (2022 e 2023) hanno registrato il tutto esaurito e sono state delle grandi feste imprevedibili, con tanta musica e un live indimenticabile, un vero e proprio greatest hits del repertorio di Elio e le Storie Tese, sempre in perfetto equilibrio tra divertimento sfrenato e consapevolezza sociale, con gli interventi irriverenti del Trio Medusa. Sul palco sono salite Associazioni e personalità, come PizzAut e Tortellante, Gianluca Nicoletti e Mimmo Pesce, che hanno portato la loro testimonianza sui problemi legati alle disabilità.