Addio a quota 41: ecco chi dall'1 gennaio potrà andare in pensione

Nel 2024 si andrà ancora in pensione con i requisiti attuali, quelli noti: 67 anni di età per la pensione di vecchiaia oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (uno in meno per le donne) per la pensione anticipata.

La Lega dovrà rinunciare anche questa volta alla Quota 41 secca, sperando di prorogare almeno Quota 103 (62 anni e 41 di contributi), assieme ad Ape sociale e Opzione Donna depotenziata. Forza Italia non potrà coronare il desiderio elettorale impossibile di Silvio Berlusconi di alzare gli assegni minimi a mille euro. Al massimo punterà a confermare i 600 euro per gli over 75 che scadono a fine anno.

Il solo pacchetto dei rinnovi vale un miliardo e mezzo. In campo previdenziale non ci sarà la rivoluzione promessa dal centrodestra, come conferma il ministro dell’Economia Giorgetti: "Non c’è nessuna riforma delle pensioni che tiene nel medio e lungo periodo con il nostro tasso di natalità".