Lavori sulla linea Milano-Bergamo, tratto chiuso per lavori: cosa cambia da domani

Da lunedì 5 febbraio sono previste mofiche alla viabilità e disagi per i pendolari - molti brianzoli - della linea ferroviaria Milano-Bergamo via Carnate. Il gestore della rete ferroviaria RFI chiuderà il tratto di linea ferroviaria tra Bergamo e Ponte San Pietro per importanti lavori di potenziamento infrastrutturale, spiega Trenord, per il raddoppio della tratta Ponte San Pietro-Bergamo sulla linea Lecco-Bergamo e il rinnovo della stazione di Bergamo. I treni potranno circolare soltanto tra Milano e Ponte San Pietro e tra Lecco e Ponte San Pietro.

Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Ponte San Pietro e Bergamo per entrambe le linee. Per agevolare gli studenti, spiega Trenord, sono stati istituiti ulteriori autobus con partenza dalle stazioni di Calusco, Terno d’Isola, Cisano/Caprino B., Pontida, Ambivere M. che arriveranno direttamente a Bergamo, senza effettuare fermate intermedie (servizio “Punto-Punto”), e viceversa.

Il dettaglio delle modifiche: