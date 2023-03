Lavori per il ponte sul Villoresi, chiusure lungo l'autostrada e divieti

Ancora lavori (e chiusure) lungo l'autostrada A4. Nell'ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l'Italia ha avviato sull'intera rete in gestione, da venerdì 10 marzo prenderanno il via le attività di adeguamento strutturale del ponte sul canale Villoresi al km 143+461 della A4 Milano-Brescia, in corrispondenza dell'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano.

Gli interventi consistono nella sostituzione dell'impalcato dell'intera opera con una nuova struttura realizzata con manufatti in cemento armato prefabbricati nella sede dell’attuale canale, previa realizzazione di una piastra di fondazione. Tale programma di attività, che vede impegnata una task force di oltre 50 maestranze operative in modalità continuativa H24, al fine di ridurre l'impatto sulla viabilità è stato concentrato esclusivamente nelle giornate del fine settimana, dove si registrano flussi di traffico inferiori rispetto ai giorni feriali.

Il cronoprogramma dei lavori, è stato concordato in sede prefettizia con il coinvolgimento degli Enti locali e del Consorzio EST Villoresi che gestisce il canale, tenendo in considerazione l'esigenza di non interferire con la regolare erogazione del servizio idrico che l'ampio bacino Villoresi mette a servizio degli utenti della Regione in determinati periodi.

Le modifiche alla viabilità

L'intero programma delle lavorazioni prevede i seguenti provvedimenti:

-dalle 21:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 marzo;

-dalle 21:00 di domenica 12 alle 6:00 di lunedì 13 marzo

-la chiusura del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano, verso Brescia.

Si segnala che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Brescia e Torino, mentre rimarrà regolarmente transitabile il nodo A51/A4, per chi proviene dalla Tangenziale est (da Bologna) ed è diretto sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto Sesto San Giovanni-allacciamento Tangenziale est di Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, percorrere la SS36 verso Lecco, la A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, immettersi poi su Viale Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, Viale Gian Battista Stucchi, percorrere la SP13 seguendo le indicazioni per A4 Torino-Trieste e rientrare sulla A4 alla stazione di Agrate, per un itinerario totale di circa 12,5 km; per la chiusura entrata Sesto San Giovanni, verso Torino, entrare allo svincolo di Cormano, al km 130+000; -la chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A51 Tangenziale est di Milano e l'allacciamento con la A52 Tangenziale nord, verso Torino.

Dopo la deviazione obbligatoria sulla A51 Tangenziale est verso Bologna, percorrerla fino allo svincolo di Cologno Monzese immettersi su via Giuseppe Di Vittorio ed entrare sulla A52 Tangenziale nord di Milano attraverso lo svincolo di Cologno Monzese, in direzione A4 Torino-Trieste. In ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Agrate nord, percorrere la SP13 verso Monza-Vimercate per 4,5 km, immettersi su Viale Gian Battista Stucchi, Viale delle Industrie, Viale Enrico Fermi e Via Guglielmo Marconi per un totale di 9,2 km, seguendo le indicazioni per A4 Torino con successiva immissione in A4 Torino-Trieste. I oltre, per chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Torino, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A51 Tangenziale est di Milano, verso Bologna, dalle 6:00 di sabato 11 alle 21:00 di domenica 12 marzo, in modalità permanente.

Per alleggerire il più possibile i disagi alla circolazione, previsti in particolare nella mattinata del sabato e nelle ore pomeridiane della domenica, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia ha previsto un potenziamento del servizio di assistenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e delle squadre di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere.