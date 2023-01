Lavori sui ponti, chiusure lungo la Milano-Meda

Lavori lungo i ponti della Milano-Meda in Brianza. Nella settimana tra il 9 e il 15 gennaio la provincia di Monza e Brianza ha programmato alcune modifiche alla viabilità e l'interdizione totale al traffico del tratto compreso tra lo svincolo n. 8 Bovisio e lo svincolo n. 7 Varedo per alcuni interventi di manutenzione ai ponti con lavori di risanamento ai manufatti P2 e P5.

I cantieri e le chiusure saranno in notturna con divieti in vigore dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo. Nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 gennaio sarà prevista l'uscita obbligatoria a Varedo in direzione Como, le corsie in direzione Milano invece nella notte del 10 e 11 gennaio e del 12 e 13 gennaio saranno interessate da una uscita obbligatoria all'altezza di Bovisio Masciago. L'ordinanza con tutti i dettagli e le deviazioni previste è stata pubblicata sul sito della provincia. Gli interventi rientrano nel programma di manutenzioni di Ponti Sicuri.