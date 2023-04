Contro la maleducazione alla Boscherona scendono in campo i cittadini attivi

Barbecue abusivi, spazzatura abbandonata ovunque, musica a tutto volume: il fine settimana al parco della Boscherona diventa, per gli abituali (ed educati) frequentatori un incubo. A causa di chi, non rispettando il regolamento, trasforma l’area verde in una discoteca e in una griglieria a cielo aperto.

Il problema, può volte riportato anche da MonzaToday che da tempo raccoglie le segnalazioni dei cittadini e di Roberto Civati referente per la zona del gruppo Controllo di vicinato, è arrivato anche in consiglio comunale. Durante l’assise di giovedì 27 aprile ha chiesto interventi e controlli la consigliera Désirée Merlini (Noi con Dario Allevi) che ha riportato le lamentele soprattutto dopo quello che è avvenuto nel fine settimana di Pasqua e di Pasquetta, e annunciato i rischi (se non si interverrà per tempo) che gli episodi di maleducazione ma anche di azioni imprudenti che potrebbero causare incendi, anche nei prossimi fine settimana. Perché, quando c’è bel tempo, il parco della Boscherona viene preso d’assalto da centinaia di persone.

Sulla vicenda è intervenuta l’assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli che ha lanciato una proposta: creare una sorta di patto di cittadinanza, come quello che c’è per i Park Angels che operano nel Parco di Monza, anche per la Boscherona. “Una soluzione che potrebbe, anche se solo in parte, risolvere il problema - ha spiegato -. Cittadini il cui compito sarà quello di presidiare, spiegare il regolamento, e invitare le persone a rispettarlo. Lo so che può essere solo una goccia nel mare. Ma parlando con i cittadini ho già notato la disponibilità ad aiutare. Un intervento, questo, prettamente educativo”.

Sulla vicenda della Boscherona nelle scorse settimane era intervenuto anche l’assessore Ambrogio Moccia che aveva incontrato i cittadini ed aveva effettuato un sopralluogo con la polizia locale. “Non siamo rimasti inattivi - ha precisato durante il consiglio comunale -. In queste settimane sono stati intensificati i passaggi della polizia locale. Tra i possibili interventi anche in tema di sicurezza c’è quello di riaprire il chiosco con la possibilità di affidare al gestore l’organizzazione per l’uso dei barbecue”.