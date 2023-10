Anche i baschi azzurri monzesi al raduno nazionale dei City Angels

Lecco è stata oggi, 15 ottobre, la casa dei City Angels di tutta Italia, compresa quella dei baschi azzurri monzesi. La città del Manzoni ha ospitato infatti oltre 300 rappresentanti delle delegazioni italiane e svizzere per il Raduno internazionale organizzato dall'associazione lecchese.

Al motto di "Solidarietà e sicurezza", così come spiega LeccoToday, l'evento è entrato nel vivo già nella mattinata al teatro Cenacolo Francescano dove è salito sul palco Mario Furlan, presidente dell’associazione nata a Milano nel 1994. Furlan ha invitato i partecipanti a un abbraccio con almeno altri 5 city angels, un segno di fratellanza e collaborazione anche con realtà diverse e più lontane. 22 i gruppi oggi presenti a Lecco, uniti nell'impegno nell'aiutare gli ultimi che vivono ai margini in tante città.

Fra questi, appunto, anche il gruppo di volontariato monzese, che sulla sua pagina Facebook aveva specificato di attendetre con trepidazione il raduno: "Tutti noi City Angels aspettiamo con emozione e trepidazione questo giorno - hanno scritto a proposito sulla loro pagina Facebook i City Angek Monza - Un giorno solo per noi, una giornata di confronto, di ascolto reciproco e d’interazione! Questo rappresenta per tutti noi un momento importante nel cammino di volontari, un momento di condivisione, di apprendimento e scambio reciproco!"

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha portato l'omaggio della città ai City Angels, ringraziandoli per il loro prezioso operato e riportando un messaggio anche sui propri canali social: "Oltre 300 baschi azzurri oggi a Lecco per il raduno nazionale annuale dei City Angels Italia, i volontari di strada che - dal 1994 - sono a fianco degli ultimi di tante città. Non siamo numeri, siamo persone con una storia: grazie City Angels Lecco e a tutti i City Angels per le azioni che portate avanti quotidianamente, mettendo al centro le persone che sono ai margini e facendole sentire riconosciute".

Durante la giornata c'è stato anche spazio, poi, per un momento di confronto e formazione, per il pranzo in compagnia con tanto di torta a tema e foto di gruppo, e per le premiazioni di gruppi e volontari. Molto gradita anche la presenza di un caro amico dei City Angels, l'attore Enrico Beruschi, che non è voluto mancare al raduno nazionale di Lecco.