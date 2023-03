L'ospedale San Gerardo di Monza tra i migliori d'Italia: la classifica

L'ospedale San gerardo di Monza, oggi Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, è il 22esimo ospedale migliore d'Italia. A dirlo è la classifica di Newsweek, rivista generalista statunitense con 90 anni di storia. Per il quindo anno di seguito ha pubblicato la graduatoria relativa ai migliori ospedali del mondo e quella dei principali Paesi, Italia compresa. “Non è solo questione di standard di cura, ricerca e innovazione - scrive il direttore Nancy Cooper - ma di consistenza: cioè quella capacità di attrarre le persone migliori e ottenere i migliori risultati per i pazienti, proprio come le più importanti nuove terapie e ricerche. E di tutti gli ospedali nel mondo, solo pochi riescono a fare questo di anno in anno”.

“I migliori - conclude la Cooper - costituiscono un club molto esclusivo: sono cioé davvero molto pochi. In collaborazione con l'ente di ricerca Statista, Newsweek ha valutato oltre 2.300 ospedali di 28 Paesi. E ha anche valutato i migliori ospedali per ciascun Paese, stilando anche una classifica dei migliori ospedali ad alta specializzazione. Per la prima volta, inoltre, è stato inserito un parametro basato sulle risposte dei pazienti ad un apposito questionario per misurare la loro percezione in termini di percorso di cura e qualità della vita”.

La classifica dei migliori ospedali d'Italia

La classifica per l'Italia comprende 127 ospedali "generici" e 13 "specializzati". E l'ospedale San Gerardo di Monza, oggi Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, si colloca alla posizione numero 22.