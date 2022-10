La clinica odontoiatrica brianzola dove arrivano bambini da tutta la Lombardia (ecco perché)

Sono circa 200 i bambini in cura alla Clinica odontoiatrica dell'ospedale San Gerardo di Monza. Piccoli pazienti (molti anche con disabilità) che si affidano alle sapienti mani dei professionisti della clinica diretta dal professor Marco Baldoni per tornare a sorridere.

Accanto alla normale attività operativa assistenziale, rientrata a regime dopo il periodo dell’emergenza sanitaria, la struttura si sta specializzando sempre più nel trattamento delle patologie orali nei pazienti con disabilità, sia in età pediatrica sia in età adulta. Attività che si svolgono sia in ambulatorio sia in sala operatoria, a seconda della gravità del caso e della collaborazione del paziente.

Dal mese di giugno sono già state circa 70 le richieste di intervento, di cui una ventina trattate in sala operatoria. Non manca particolare attenzione al bambino, per il trattamento delle patologie pedo-ortodontiche che in vista delle future attività dell’Irccs troverà ampia applicazione con il coordinamento del dottor Marcello Maddalone.

“L’ospedale San Gerardo di Monza con la Clinica odontoiatrica è uno dei pochi centri adibiti a questa attività ed è un punto di riferimento per una categoria di pazienti, non solo residenti sul territorio ma provenienti da tutta la regione, che spesso hanno difficoltà a trovare sedi idonee per la cura di tali patologie. Un’attenzione che non si esaurisce solo con la cura ma che è costantemente portata avanti anche con un supporto psicologico”. ha precisato il professor Baldoni.

Un'attività non certo nuova per la clinica monzese che da 20 anni tratta le patologie parondontali, un tempo chiamate piorrea, con l’applicazione oggi di protocolli terapeutici sempre più attuali e innovativi. Accanto alle tradizionali terapie parodontali, l’utilizzo della laser terapia, pone il San Gerardo al passo con i tempi e attua terapie con alte percentuali di successo per una patologia che colpisce più del 40 per cento della popolazione superiore ai 40 anni.

La diagnosi precoce, microbiologicamente guidata, e la terapia conseguente, permettono ai pazienti collaboranti una conservazione della bocca per anni. Il quadro clinico orale può essere influenzato anche da patologie extraorali quali diabete, ipertensione, obesità, cardiopatie, vista la correlazione tra patologie orali ed extraorali. Da questo punto di vista la Clinica è all’avanguardia in fatto di prevenzione grazie al lavoro degli igienisti dentali, che da anni si adoperano per tenere sotto controllo, fin dal primo sorgere, la malattia, a differenti fasce d’età, in particolare negli anziani con oltre 60 accessi mensili tra esterni e pazienti ricoverati.

Tutte le attività vengono portate avanti in sinergia con l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Monza e Brianza, che collabora attivamente anche al processo formativo dei giovani odontoiatri nel progetto ‘Avvio alla professione’.