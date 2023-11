È concluso il maxi intervento da tre milioni di euro per evitare gli allagamenti

Il sistema fognario potenziato con la tecnica della laminazione in linea e l'acquedotto rimesso a nuovo

Nel centro di Cogliate si è concluso (nei tempi previsti) il maxi intervento da tre milioni di euro effettuato da BrianzAcque con l’obiettivo di contrastare gli allagamenti che si registravano in caso di forti piogge. Un’opera necessaria, che ha visto gli operai al lavoro per due anni, per poter mitigare il problema delle esondazioni causate principalmente dalle tubature fognarie vecchie e non più sufficienti a trattenere l’acqua in caso di fenomeni meteorici intensi.

"Arriva a compimento, dopo due anni di lavoro, un’infrastruttura fondamentale per la comunità di Cogliate - ha sottolineato il presidente e ad di BrianzAcque Enrico Boerci - Un’opera che ha già brillantemente superato la prova del nove in occasione degli eventi estremi della scorsa estate. Il sistema di laminazione ha infatti consentito di evitare che la zona finisse sott’acqua confermando la validità dell’investimento. Questo nuovo sistema di laminazione rientra appieno nella più ampia rete di interventi previsti nel territorio brianzolo al fine di renderlo sempre più resiliente di fronte agli effetti del cambiamento climatico"

Soddisfazione per l'opera è stata espressa dal sindaco Andrea Basilico: "L'opera ha letteralmente salvato il nostro territorio dalle conseguenze dell'evento di fine luglio e dalle successive bombe d'acqua che hanno colpito Cogliate durante l'estate. I lavori sono stati svolti a regola d'arte, tra l'altro terminando con oltre un mese di anticipo rispetto alla previsione iniziale. È doveroso un ringraziamento a BrianzAcque per l'imponente investimento fatto sul nostro territorio, atteso da anni, oltre che ai tecnici ed agli operatori che hanno lavorato alacremente durante questi due anni per contenere i disagi e contestualmente procedere velocemente con le opere".

Due anni di lavori

Per impattare il meno possibile sulla circolazione e sulla vita delle persone, BrianzAcque ha eseguito le lavorazioni step by step. Il cantiere è infatti scattato nell’autunno del 2021 da piazza Donatori del Sangue, avanzando con sotto - cantieri dalla lunghezza massima di 150 metri cadauno. Una metodologia di intervento per assicurare nel limite del possibile, l’accessibilità ai residenti, ai mezzi di soccorso e la continuità del trasporto pubblico. In dettaglio, la realizzazione del progetto si è concretizzata nel potenziamento del sistema fognario attraverso la creazione di un sistema di laminazione in linea delle portate meteoriche. Nel tratto di via Battisti, compreso tra l’incrocio di via Manzoni fino a prima della rotonda di piazza Donatori del Sangue, è stato posato uno scatolare per una lunghezza di oltre mezzo chilometro, la cui funzione è proprio quella di drenare i volumi di pioggia, incamerandoli e poi rilasciandoli gradualmente e in modo controllato. Contestualmente alla riqualificazione della fognatura, si è provveduto a rifare la rete acquedottistica nel tratto interessato dal cantiere.

Terminato il cantiere, entro fine mese, l’utility dell’idrico provvederà anche alla riasfaltatura provvisoria dei "tappetini" di usura.