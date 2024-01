Devi partire per un viaggio? Come chiedere il passaporto con la procedura di urgenza

Quasi 50mila passaporti in un anno e 300 pratiche gestite ogni giorno. Ma nonostante gli sforzi dell'ufficio dedicato della questura di Monza, le domande per il rilascio del passaporto continuano a essere tante. E molti utenti lamentano lunghe attese perchè non sono disponibili appuntamenti a breve termine.Ma per chi ha in programma un viaggio o ha già pianificato una vacanza c'è anche la possibilità di richiedere il documento tramite l'attivazione della procedura d’urgenza, ovvero senza appuntamento.

Come chiedere i passaporto con urgenza (se si è in partenza)

Per accedere alla procedura d’urgenza, il cittadino può recarsi in questura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, nei 30 giorni antecedenti la data di partenza, ad uno sportello dedicato, senza la necessità di appuntamento, per rappresentare le proprie necessità, munito della prevista documentazione per il rilascio del passaporto nonché di quella attestante l’urgenza: come un biglietto aereo, una ricevuta di versamento di caparra rilasciata da un’agenzia di viaggi per motivi di studio, vacanza, ovvero lavoro, ed in quest’ultimo caso è sufficiente anche solo un’attestazione di un datore di lavoro circa la necessità di recarsi all’estero.

Richiesta passaporto: la procedura

L’attesa per il ritiro del passaporto dalla presentazione dell’istanza è di 7 giorni ed in ogni caso prima della data di partenza prevista. La consegna dei passaporti avviene tutti i giorni dal lunedì al giovedì, sia mattina che pomeriggio, ed il venerdì solo la mattina.

Su 55 comuni, più della metà, offrono il servizio di ritiro del passaporto presso la casa comunale (Agrate Brianza, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Meda, Mezzago, Misinto, Muggiò, Roncello, Seregno, Seveso, Triuggio, Verano Brianza, Villasanta e Vimercate).

L’aumento di rilascio dei passaporti, tuttavia, non esaurisce le richieste provenienti dagli utenti della provincia, che spesso trovano già occupati gli appuntamenti giornalieri messi a disposizione sull’agenda online. Pertanto, vengono adottatif requenti correttivi per rendere disponibili ulteriori appuntamenti in agenda: infatti, tutti i venerdì di ogni settimana, l’agenda viene incrementata di ulteriori 150 slot liberi per la settimana successiva, viene inoltre dedi cato un sabato al mese, comunicato preventivamente sul sito della questura di Monza e sugli organi di stampa, ad un’apertura straordinaria, cd. “OPEN DAY”, per la quale vengono messi a disposizione 400 appuntamenti sul portale di prenotazione passaporti on line.