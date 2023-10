Come funziona la nuova app che permette alle persone sorde di comunicare con la polizia locale

Una app per sordi che serve a comunicare, in situazioni emergenziali, con il Corpo di polizia locale.

È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato tra il comune di Cesano Maderno e l’associazione "Emergenza Sordi Aps", voluto dall’amministrazione comunale per facilitare e ridurre i tempi di intervento in caso di necessità o emergenza, e aggiungere un ulteriore elemento di inclusione e sicurezza nella città, attraverso la nuova app per sordi "Municipium".

L’attivazione e l’utilizzo della procedura di "Sos polizia locale" per persone sorde e ipoacusiche sull’app "Municipium", consentirà infatti un efficace ed immediato contatto tra il Corpo di polizia locale e le persone sorde in situazioni emergenziali e permetterà attraverso la geolocalizzazione di indicare il luogo da segnalare, documentare l’accaduto con l’inserimento di una foto, scrivere un messaggio e, una volta inviata la segnalazione, monitorarla attraverso la sezione cronologia, dalla quale sarà possibile seguire l’evolversi della pratica.

Il comune, inoltre, promuoverà percorsi formativi per il personale della polizia locale, finalizzati ad un miglior approccio con i sordi, con l’obiettivo di facilitare e ridurre i tempi di intervento in caso di necessità o emergenza. Il protocollo d’intesa e l’attivazione del servizio ha tra le finalità quello di attivare una reciproca collaborazione per individuare strategie e strumenti innovativi per consentire ai cittadini residenti sordi, e anche per chi transita nel comune, la possibilità di interfacciarsi ed interagire facilmente e rapidamente con l’Ente.

L’associazione di promozione sociale "Emergenza Sordi Aps", attiva nella promozione e diffusione di strumenti di comunicazione utili alle persone sorde, è da sempre impegnata nella diffusione delle informazioni accessibili alle persone sorde (Lingua dei Segni Italiana - Lis e/o sottotitoli), attraverso l’utilizzo di canali informatici e social.

"Tassello di civiltà"

"È un “tassello” di civiltà e sensibilità che riteniamo doveroso e che si inquadra nel più ampio programma di inclusione dell’amministrazione comunale, già attuato attraverso numerose iniziative di carattere sociale con l’intento di prenderci cura di tutta la nostra comunità - ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca - La nuova iniziativa vuole anche dimostrare i numerosi vantaggi di una corretta rete di comunicazione realizzata per le persone sorde che permetta un facile ed equo accesso alle informazioni in situazioni di emergenza, con l’obiettivo di garantire piena accessibilità dei servizi al cittadino sia in presenza che on - line. Ci impegniamo, inoltre, a realizzare altre attività di promozione e divulgazione dell’App anche in raccordo con gli Enti del Terzo Settore, nonché una specifica attività di formazione rivolta agli agenti della nostra polizia locale”.

Il presidente dell’associazione Emergenza Sordi, Luca Rotondi, ha invece dichiarato: "Dobbiamo ringraziare il sindaco e la giunta Comunale per la loro grande sensibilità e soprattutto d’aver aderito a questo importante progetto accessibile di emergenza per le persone sorde. Purtroppo spesso per le persone sorde, in una situazione di emergenza e/o di pericolo, la tensione emotiva aumenta e possono trovarsi difficoltà per chiedere aiuto. Ora possiamo dire che tutti, comprese le persone sorde, possono chiamare il Servizio Emergenza della polizia locale. Diritti uguali per tutti, nessuno escluso".

Come funziona

Attraverso la foto geolocalizzata si possono inviare segnalazioni sicure e riservate al comune. Le segnalazioni comprendono due tipologie: incidente stradale, danneggiamento automobile causa buca o dissesto stradale. Il servizio è completamente gratuito, fin dall’attivazione della app. La soluzione è stata pensata per permettere alle persone sorde, attraverso la geolocalizzazione, di indicare il luogo da segnalare. Sarà inoltre possibile documentare l’accaduto con l’inserimento di una foto e scrivere un messaggio. Una volta inviata la segnalazione sarà possibile monitorarla attraverso la sezione cronologia, dalla quale vi sarà possibile vedere quando la pratica sarà aperta e quando chiusa. Questo servizio è reso disponibile dall'app Municipium.

Lavoro di squadra

Il nuovo sistema è stato presentato in conferenza stampa a Palazzo Arese Jacini dal sindaco Gianpiero Bocca e dal presidente nazionale dell’associazione Luca Rotondi, alla presenza del segretario Davide Mauri, del responsabile nazionale di "Municipium" Stefano Ciceri, dell’assessora alla Sicurezza Donatella Migliorino, dell’assessora alle Politiche Sociali Cinzia Battaglia e del comandante della polizia locale di Cesano Maderno Gabriele Caimi.