Un concerto nel ricordo di Daniele, il brianzolo che amava la musica e aiutava i musicisti

Una serata di musica ricordando chi la musica l’amava e i giovani artisti li sosteneva permettendo loro di esibirsi su uno dei palcoscenici più importanti e prestigiosi di Monza e della Brianza. Appuntamento venerdì 29 settembre al Bloom di Mezzago con “Big Up di Dani”, una serata dedicata a Daniele Begotti, 34enne brianzolo, ex studente di Teoria e tecnologia della comunicazione presso Università degli Studi di Milano-Bicocca, morto prematuramente a maggio. “Si tratta di un evento fortemente desiderato dalla sorella Marina e dalla famiglia - spiegano gli organizzatori - durante il quale interverranno sul palco numerosi artisti ed amici uniti in un caro ricordo per Daniele”.

Un tributo commemorativo per celebrare Daniele e le sue incredibili passioni: la musica, la condivisione e la partecipazione. Ed è proprio grazie alla partecipazione e alle donazioni di amici, familiari e colleghi che è stato possibile trasformare un’idea in realtà, sotto il nome di Big Up Di Dani: un’espressione che nasce nella Jamaica degli anni ‘80 per incoraggiare, dare rispetto e celebrare e che, letta come una parola unica, rivela una sorprendente assonanza con il cognome di Daniele.

Daniele era presidente dell’associazione ‘Zona Played – Saiappave’ di Mezzago, aveva seguito lo spazio fino al 2020, garantendo sempre tariffe oneste, pensate per rendere la musica accessibile a tutti coloro che volessero suonare e che hanno fatto di Daniele un vero punto di riferimento nel panorama musicale del Vimercatese. Chitarrista, cantante, compositore e autore di testi nel panorama del rock indipendente e per i suoi gruppi (Big Lips e Rakuen), la passione di Daniele per la musica è passata anche per tanti altri progetti, sempre condivisi con gli amici, come Twelve bar’s un blog sulla musica blues, e Wikipedals una community online creata perché gli utenti potessero recensire gli effetti dei pedali per chitarra elettrica. “Ricordiamo Daniele sul nostro palco con i suoi Big Lips - ha dichiarato Emanuele Noè, presidente della coop sociale Il Visconte di Mezzago - ma anche come una persona aperta, sempre pronta a supportare il Bloom e disponibile. Per questo, quando amici e familiari ci hanno contattati per organizzare l’evento, abbiamo subito voluto supportare l’iniziativa».

La serata inizierà alle 19.30 aprendo il palco del Bloom a band e musicisti che si esibiranno con cover o pezzi propri dedicati al ricordo dell’amico scomparso, per poi continuare con i due headliner One Horse Band e Awa Fall, artisti amati da Daniele. Alle 22 si esibiranno i One Horse Band, la one man band più rumorosa sul pianeta terra, in bilico sull’orlo dell’abisso terrestre con la sua personale miscela di alternative rock, rabbia post-punk e sporca reminiscenza blues; alle 23.30 sarà poi il momento del DJ Set di Awa Fall, una delle più belle voci del Reggae/World Music in Europa, che ha collaborato con i grandi nomi del reggae e del dub contemporaneo e che ha commentato così la sua presenza. Per partecipare all’evento, sarà necessario essere muniti di biglietto scaricabile gratuitamente attraverso la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-big-up-di-dani-672186747657