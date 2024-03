Da Mosca a Monza sulle note di Celentano per aiutare le donne

Anche fuori dai confini nazionali ha ottenuto un successo eclatante, come quello memorabile al Crocus City Hall di Mosca: un sold out da 7mila persone che si è affiancato a quello nelle grandi città europee e negli Stati Uniti.

La naturale somiglianza fisica e vocale di Maurizio Schweizer con Adriano Celentano è la scintilla che a Monza accenderà lo spettacolo "Il Re degli Ignoranti", l'11 aprile alle 21 al Teatro Manzoni, dove divertimento ed emozioni si rincorreranno tra le più belle canzoni del Molleggiato per aiutare le donne. Il tribute - show, realizzato in collaborazione con la gioielleria "Lo Scrigno" e con il patrocinio dell'Ircss San Gerardo dei Tintori, del comune di Monza e di Regione Lombardia servirà infatti a sostenere le attività dell'associazione "Qui donna SiCura Odv", che opera all'ospedale San Gerardo e da sempre è impegnata nello studio dei tumori della mammella e dei tumori delle donne.

La voce di Maurizio certamente stupisce - spiegano gli organizzatori - ma i movimenti lasciano senza parole: il passo, la gestualità, i molleggi, il modo inconfondibile di ballare, e sempre con facilità e scioltezza. Per completare la magia, Maurizio indossa costumi perfettamente identici a quelli utilizzati dal celebre cantante in diversi periodi della sua lunga carriera. Cinque diversi look sono stati realizzati nei minimi dettagli, includendo accessori vintage. La stessa cura maniacale è stata dedicata alla parte musicale: l’ampio organico ha permesso di ricreare arrangiamenti fedeli all’originale, eseguiti da ben dieci musicisti professionisti. Numerosi e divertenti sono i momenti comici, estratti da film e concerti del Molleggiato. Le tre splendide coriste sono inoltre impegnate in curatissime coreografie, in perfetta interazione con il protagonista. Il notevole impatto scenografico completa questa produzione di alto livello, a partire dal gigantesco fondale ledwall, in grado di creare ambientazioni estremamente suggestive".

Con all’attivo centinaia di repliche, lo spettacolo non manca di far registrare affluenze record in ogni piazza. Diversamente da molte tribute band, lo show promette di conquistare anche chi non è un fan di Adriano Celentano.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a "Qui donna Sicura" al 340 2825077, Gioielleria "Lo scrigno" 328 3255705, Bar Derby, via Ponchielli 32.