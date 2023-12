Il comune brianzolo dove è stato installato il nuovo autovelox

Attenzione ai limiti di velocità. Da lunedì 11 dicembre a Concorezzo in via IV Novembre è stato posizionato un nuovo autovelox. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Mauro Capitanio con un post sulla sua pagina Facebook. “Da oggi (ieri, ndr) è attivo il nuovo autovelox in via IV Novembre - scrive -. È soprattutto un richiamo al rispetto dei limiti in una tratta troppo spesso scenario di gravi incidenti stradali. Ringrazio la provincia di Monza e Brianza per collaborazione”.

Non sono mancate polemiche sui social, con cittadini che ipotizzano la scelta dell’amministrazione di posizionare un nuovo autovelox per fare cassa. Ma il primo cittadino ha difeso la scelta dell’amministrazione. "È un richiamo al rispetto dei limiti in una tratta molto pericolosa - ha aggiunto Capitanio -. Una strada dove già in passato si sono verificati incidenti molto gravi, in alcuni casi anche mortali”.