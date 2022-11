Il grande concorso di Esselunga per Natale

Come da tradizione, anche per queste festività del 2022, Esselunga lancia il "concorso di Natale". In palio ci sono buoni spesa, ma anche 4mila Polaroid now, 3.500 Apple Ipad 64 gb, 3mila, MacBook Air 13", 1.500 televisori Sony da 55 pollici e poi cesti e prodotti alimentari.

Concorso Esselunga 2022, premi

Il regolamento del concorso Esselunga

Dal 27 novembre al 24 dicembre effettuando la spesa nei negozi Esselunga, nelle profumerie eb e nella sezione dedicata agli acquisti online e presentando la propria Carta Fìdaty (oppure inserendo il relativo codice nell’apposito software per la spesa online), il cliente otterra alla cassa (oppure insieme alla spesa nel caso di acquisti online) una cartolina ogni 30 euro di spesa o ogni 50 Punti Fragola (in un unico scontrino).

Concorso Esselunga per Natale, cartolina

Sulle cartoline saranno presenti 6 riquadri ricoperti con vernice coprente che dovrà essere rimossa per scoprire l’eventuale vincita. Se, rimossa la vernice, appariranno 3 scritte identiche di uno dei prodotti in palio vincerete il premio corrispondente alle 3 scritte. Inoltre, se effettuerete la spesa presso i negozi Esselunga, laEsse e nelle profumerie eb, dietro presentazione della Carta Fìdaty alla cassa al momento del pagamento, potrete concorrere alla vincita di premi istantanei al raggiungimento di 30 euro o 50 Punti Fragola (in un unico scontrino). Montepremi complessivo 28.824.420,00 (iva inclusa).