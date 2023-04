Ex Macello, dalle consulte l'utimatum al comune per la bonifica

Mettere da parte la riqualificazione dell'area verde di via Sangalli e procedere (finalmente) a bonificare l'area dell'ex Macello.

È questa la richiesta inoltrata all'amministrazione comunale dalla consulte dei quartieri Cederna e Regina Pacis - San Donato. Dopo anni di polemiche e di rimpalli di colpe fra le giunte che si sono succedute, infatti, oggi più che mai genitori e ragazzi dei due popolosi quartieri monzesi chiedono che il famoso progetto legato alla costruzione delle scuole Citterio e Bellani all'interno dell'area dismessa di via Procaccini (promesso ai cittadini da anni) cominci a prendere piede seriamente. Partendo, appunto, dalla bonifica del terreno. Per la quale, almeno stando alle carte, finora non sarebbe stato destinato alcun finanziamento.

"Di recente siamo venuti a conoscenza del fatto che il terreno dove dovrebbero sorgere le due scuole Citterio e Bellani, ovvero l’area dell’ex Macello, risulta inquinato e che per la bonifica dello stesso non è stato stanziato un solo euro nel Piano delle Opere triennali attualmente in vigore - ha spiegato l'ex pentastellata Elisabetta Bardone, oggi figura di spicco all'interno delle consute cittadine - Altresì, sappiamo che per la bonifica dell'area verde di via Collodi, chiusa ormai da anni, di contro risultano ancora stanziati ben 900 mila euro. Ci chiediamo dunque perché tale somma non venga invece spesa per cominciare a dar corpo ai lavori in di riqualificazione dell'area dismessa in via Procaccini. Nella quale, sempre che non si decida di cancellare i progetto, le due scuole dovrebbero effettivamente trovare posto".

Una richiesta, quella che giunge dalle consulte, che si lega per l'appunto all'allora chiusura, nel 2015, dell'area verde di via Collodi, la stessa dove attualmente è sita la scuola Citterio, voluta da Arpa a seguito di alcuni controlli. L'area era infatti risultata severamente inquinata ma una bonifica completa non era stata possibile perché giudicata troppo pericolosa per via dell'alta presenza di contaminanti volatili. "Considerati gli interessi del quartiere e della cittadinanza a veder realizzato quanto prima il nuovo polo scolastico, crediamo che la bonifica del terreno dell’ex Macello sia da considerarsi prioritaria rispetto a quella del parchetto della via Collodi - ha concluso Bardone - Oltrettutto la bonifica del parchetto potrebbe essere realizzata a costo contenuto con l’impianto di essenze arboree fitodepuranti, e quindi pare più opportuno lasciare detto spazio a verde inutilizzato piuttosto che incorrere in costose bonifiche che, seppur fatte a regola d'arte, mantengono comunque un margine di rischio per la salute pubblica". Di qui, la richiesta finale, che le consulte hanno inviato direttamente anche agli uffici di piazza Trento e Trieste: Chiediamo che il progetto di riqualificazione dell'area di via Collodi venga interrotto e che i 900 mila euro siano utilizzati per la bonifica del terreno dell'ex Macello. Così che si possa procedere quanto prima alla costruzione dei due plessi scolastici".

A tal proposito, nei prossimi giorni, l'assessore al Governo del territorio Marco Lamperti dovrebbe incontrare i referenti delle due consulte per valutare la richiesta.