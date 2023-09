Maxi controlli sulle strade della Lombardia: dove si trovano gli autovelox questa settimana

Continuano i controlli stradali in Lombardia. La polizia di Stato - come ogni settimana - ha reso note le tratte dove verranno effettuati i rilevamenti per il monitoraggio della velocità con gli autovelox da oggi, lunedì 25 settembre, a domenica 1 ottobre.

L'intento è quello di contrastare la piaga della velocità al volante e degli incidenti stradali. Ecco il calendario dei controlli con le strade in cui saranno posizionati gli autovelox.

25 settembre

Ss9 via Emilia LO

27 settembre

Ss712 tangenziale est di Varese VA

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

28 settembre

A9 Lainate-Chiasso CO

Ss9 via Emilia LO

Sp142 Boltiere-Treviglio BG

Sp671 della Valle Seriana BG

30 settembre

A7 Milano-Genova PV

A22 Brennero-Modena MN

A51 tangenziale est di Milano MI

Ss629 del lago di Monate VA

Ss9 via Emilia LO

Sp169 Carvico-Brivio BG

1 ottobre

Sp142 Boltiere-Treviglio BG