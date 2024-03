Il padre di Ilaria Salis ospite (oggi) di un convegno pubblico

Oggi, domenica 17 marzo, a Cinisello Balsamo, Roberto Salis, padre della monzese Ilaria Salis, parteciperà all’iniziativa organizzata da Alleanza Verdi Sinistra di Cinisello Balsamo.

Com’è noto, la militante antifascista, da 13 mesi reclusa in Ungheria, è accusata di aver provocato lesioni aggravate a due manifestanti neonazisti per cui rischia ventiquattro anni di carcere. Ilaria si è sempre dichiarata innocente e ha rifiutato il patteggiamento che avrebbe chiuso il processo.

L’incontro, dal titolo “Senza catene. Per Ilaria Salis e per tuttə”, si terrà alle 18 presso la cooperativa Agricola di via Mariani 11.

I lavori verranno introdotti da Francesco Casarolli, di Europa Verde di Cinisello, a cui seguiranno gli interventi di Roberto Salis, Rosaria Di Stefano (La Città Giusta-Sinistra per Cinisello), Gaetano Petronio (Sinistra Italiana di Cinisello) e Gabriella Milanese (presidente dell’Anpi di Cinisello).

Dafne Sagrati di Ugs Lombardia modererà il dibattito.

Roberto Salis è reduce da Strasburgo, dove ha avuto una serie di incontri. Il padre di Ilaria si è detto preoccupato delle condizioni della figlia. Il 28 marzo chiederà per lei i domiciliari a Budapest.