È monzese il miglior coro italiano di voci bianche

Quando la giuria ha annunciato il nome del coro vincitore in sala è scoppiato un fragoroso applauso e urlo (liberatorio) di gioia. Festa per i bambini e i ragazzi del coro di voci bianche Il Mandarino, ma anche per le loro famiglie che in questo progetto culturale e umano credono profondamente investendo tempo e passione.

Complimenti ai giovani coristi che, diretti da Beatrice De Rosa (premiata come miglior direttore emergente), hanno conquistato il primo premio nel Primo concorso nazionale corale città di Chiari. Oltre 40 i cori provenienti da tutta Italia che hanno gareggiato suddivisi in tre categorie: voci bianche, voci pari e voci miste (in questa categoria è salito sul secondo gradino del podio il Coro Anthem di Monza diretto da Paola Versetti). I piccoli cantori hanno conquistato la giuria. Una grande soddisfazione per il coro formato da bambini dalle seconda elementare fino alla seconda superiore. Piccoli coristi che già in passato avevano dimostrato di avere tutte le carte in regola per emergere: quando durante il covid avevano ricevuto un premio speciale partecipando con un video al concorso città di Riccione; e poi negli ultimi anni con la partecipazione di due coriste allo Zecchino d'Oro.

"Sono molto felice per questo riconoscimento - ha raccontato Beatrice De Rosa a MonzaToday -. Siamo nati nel 2019: all'inizio eravamo in 4, adesso siamo quasi 90. Di strada ne abbiamo fatta molta. Un traguardo raggiunto anche grazie alla preziosa collaborazione di Arianna Lodi (che ha insegnato fino alla fine dell'anno scorso), Maria Rosaria Giraudi (tecnica vocale dei bimbi), Ludovica De Rosa (che si occupa delle coreografie). Un grazie speciale anche a Giulia Ponti e a Nicola Viola che ci hanno accompagnato durante il concorso rispettivamente al pianoforte e alle percussioni".

Una grande soddisfazione per la grande famiglia de Il Madarino (del quale fanno parte anche i bimbi "I semini del Mandarino" che hanno dai 4 ai 6 anni). Una gioia incontenibile per tutti i coristi e per i loro genitori e al momento della premiazione è scappata anche qualche lacrima. "Un grazie ai bambini e ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie - aggiunge il direttore - In queste ultime settimane abbiamo chiesto loro uno sforzo maggiore, ma sono felice che credano in questo progetto e nel grande valore e potere del canto e della musica".

Il coro Il Mandarino fa parte dell'associazione Cosmo Kor formato da Alchimia Vocal Ensemble (che propone un repertorio classico e che ad ottobre ha vinto il terzo premio nel Concorso corale nazionale di Fermo); Echoes City Choir (che propone musica pop evergreen) e la nascita di una nuova formazione (ancora alla ricerca di un nome) formata da over 40 appassionati di musica corale con l'intento di scoprire e di approfondire tutte le questioni legate alle voce e alla tecnica vocale.