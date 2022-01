Quanti sono a Monza i reparti chiusi a causa del covid?

La curva dei contagi sta scendendo. In calo anche il numero dei pazienti ricoverati a causa del covid. Ma l'ospedale San Gerardo non è ancora ritornato a pieno regime. Ci sono ancora cinque reparti chiusi e convertiti a reparti covid.

La comunicazione arriva direttamente dal nosocomio di via Pergolesi dove, se da un lato si inizia a tirare un sospiro di sollievo sul numero dei pazienti covid ricoverati che nelle ultime due settimane sta dimunuendo, dall'altro si tiene alta l'attenzione su un rischio non ancora archiviato. "L'emergenza non è ancora terminata - precisa il professor Paolo Bonfanti, primario delle malattie infettive del San Gerardo-. In ospedale ci sono attualmente ancora cinque reparti di degenza occupati da malati covid, reparti che in una situazione normale sarebbero destinati a malati con altre patologie".

Negli ultimi giorno sono diminuiti i contagi, il tasso di contagiosità e i ricoveri. Ma l'emergenza sanitaria ad oggi non è ancora terminata. La situazione è certamente migliore rispetto all'inizio dell'anno quando anche l'ospedale San Gerardo era dovuto correre ai ripari chiudendo servizi, il poliambulatorio di Brugherio, rinviato visite e interventi non urgenti, chiusi alle visite alcuni reparti e gli altri riorganizzati in base all'andamento dell'epidemia. Che, numeri alla mano, sta rallentando.

Ma non è ancora il momento di festeggiare. Fondamentale mantenere alta l'attenzione e rispettare tutte le prescrizioni anti contagio. "Occorre proseguire sia la campagna di vaccinazione, soprattutto negli over 50 e nei bambini nella fascia tra i 5 e i 12 anni - conclude il professor Bonfanti -.Bisogna continuare ad osservare le norme di mitigazione della pandemia (mascherina e distanziamento). La versione raccontata da alcuni medici per cui la variante Omicron sia poco più che un raffreddore non corrisponde alla realtà delle cose”.