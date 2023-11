Proprietari di cani: al via a Monza il corso per conseguire il "patentino"

Proprietari di cani? Meglio se “patentati”.

A Monza è in partenza un corso di formazione per padroni di cani, o per chi si appresta a divenire tale, organizzato da comune, Enpa e Ats.

Il patentino, si legge nel sito del Ministero della Salute, "è un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani, o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo, con superamento di un test di verifica finale, organizzato dai comuni congiuntamente con il servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale territorialmente competente".

"Perché - ricordano da Enpa Monza - il proprietario è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso. Quindi nella società di oggi sempre più urbanizzata è fondamentale saper gestire correttamente il proprio animale e avere la certezza di tenerlo sempre sotto controllo".

Per questo il comune di Monza, Ats Brianza e Enpa di Monza e Brianza hanno organizzato un corso di formazione per proprietari di cani (o per chi intenda diventarlo), con lezioni teoriche che si terranno il 23 novembre all'Urban Center di via Turati, e il 29 novembre e 5 dicembre al centro civico Centro di San Rocco, in via D’Annunzio, sempre dalle 20 alle 23.30.

Ecco come iscriversi al corso

È possibile iscriversi mandando una mail a patentino@enpamonza.it entro il 20 novembre. Il corso prevede un contributo di 10 euro da consegnare in occasione della prima serata il cui ricavato sarà interamente devoluto a Enpa di Monza e Brianza.

I relatori saranno Silvia Cattani, medico veterinario dell’associazione Discovery Dog, e Alessia Gullotta, Gianluca Abbate e Fabio Ravanelli, medici veterinari dell’Ats Brianza.

Prima il corso, poi il test

Il corso toccherà vari argomenti, dalle origini del rapporto uomo - cane alla comunicazione intra - ed extraspecifica, dallo sviluppo comportamentale del cane al suo benessere, dal benessere del cane alle credenze errate, dalla convivenza cani e bambini agli obblighi di legge e alle figure cui fare riferimento in caso di problemi. Al termine delle lezioni teoriche ci sarà un test finale di apprendimento e a coloro che avranno preso parte a tutti gli incontri e lo avranno superato favorevolmente sarà rilasciato il certificato di partecipazione.