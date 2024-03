Monza dice no alla mafia con un grande corteo e ricordando le oltre mille vittime

Monza si mobilita per dire basta alle mafie. Un grande corteo per le vie del centro in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie che si celebrerà il 21 marzo. Una grande giornata promossa da Libera e da Avviso Pubblico e che si celebrerà in tutte le piazze italiane per far sentire forte la voce (soprattutto dei più giovani) che dicono no alla malavita organizzata che in questi decenni ha ucciso oltre 1.000 persone.

Libera terrà la manifestazione nazionale di questa 29esima giornata a Roma, ma anche in migliaia di scuole e centinaia di altre piazze sparse in tutto il Paese. Anche Monza parteciperà. L’appuntamento sarà alle 9 in largo Mazzini con la partecipazione delle associazioni, scuole e singoli cittadini. Il corteo percorrerà via Italia e via Carlo Alberto per approdare in piazza Carrobiolo dove alle 10 al teatro Villoresi, dopo i saluti istituzionali, si procederà alla tradizionale ed emozionante lettura dei più di mille nomi delle vittime innocenti di mafia fino ad ora conosciuti, lettura cui possono prendere parte tutti: studenti, autorità, cittadini/e presenti. Poi il collegamento diretto con Roma, con la manifestazione nazionale e l’intervento del presidente di Libera, don Luigi Ciotti.

Un invito, quello della delegazione monzese di Libera, a una partecipazione numerosa all’evento. Perché, come ricordano gli organizzatori, “questa è una giornata in cui si assume una promessa: l’impegno che nel nome di tutte le vittime innocenti di mafia di cui ad oggi siamo venuti a conoscenza, si continuerà anche nel resto dell’anno”. Vittime innocenti di mafia che riguardano tutta l’Italia, con efferati assassini compiuti da Nord a Sud. L’organizzazione dell’evento a Monza ha visto anche la partecipazione del Comune e del Centro di promozione della legalità.