Ancora telecamere in città: Monza sarà il set di un cortometraggio

Monza sarà nuovamente sotto l'occhio delle telecamere grazie alla Sds Productions, la casa di produzione fondata da tre giovani brianzoli, che ha annunciato l'avvio delle riprese del cortometraggio "La Coppia".

Il progetto, frutto di una collaborazione con l'associazione Flipness Ets, vedrà la luce grazie alla visione creativa dei registi Stefano Scala e Simone Arcidiacono, ex studenti dell'isituto Mapelli (fondatori, appunto, della casa di produzione insieme al brianzolo Daniele Giunta) e già sono conosciuti per la serie tv "Affianco alla morte", trasmessa con grande successo sul digitale terrestre dopo l'anteprima al cinema Capitol di Monza, e il film "Arte", che ha entusiasmato il pubblico al cinema Le Giraffe di Paderno Dugnano, andando sold out.

Le riprese di "La Coppia" si terranno a Monza dal 9 al 17 dicembre, confermando il legame speciale che i giovani cineasti hanno con la città, che ha già fatto da sfondo a diversi dei loro precedenti progetti. Tra i quali, appunto, "Arte", attualmente disponibile su Chili TV e che ha ricevuto numerosi riconoscimenti in vari festival cinematografici, e "Point Of Table", il primo cortometraggio diretto da Scala e Arcidiacono e che è invece in procinto di uscire su una piattaforma streaming.

In "La Coppia", Stefano Scala e Simone Arcidiacono collaboreranno con un team creativo eccezionale. Ovvero, Christian Morganti, socio della Sds Productions e membro dell'associazione coinvolta, che parteciperà come produttore e fonico del progetto. E ancora Alessia Vitagliano, che sarà invece la direttrice della fotografia, e Francesco Balzano, già noto per le sue straordinarie composizioni, che curerà le musiche del cortometraggio. Il cast di "La Coppia" sarà guidato dai talentuosi attori Filippo Paglino e Giulia Mosca, protagonisti del film "Arte" nei ruoli di Enea e Roberta, rispettivamente. La sceneggiatura del cortometraggio è firmata da Antonella Bonni.

Il cortometraggio "La Coppia", spiegano ancora dalla casa di produzione brianzola, è stato concepito con l'obiettivo di partecipare ai festival nazionali e internazionali, in seguito alla ricerca di una distribuzione sulle principali piattaforme streaming.

La trama rimane, per ora, avvolta nel mistero. Ma la curiosità intorno al nuovo cortometraggio made in Monza è già tantissima.