I biglietti Atm aumentano ancora? La risposta del comune di Milano

Aumento sì, aumento no. Potrebbe crescere, ancora, il prezzo dei biglietti Atm a Milano, già salito a inizio di quest'anno da 2 a 2,20 euro riferiscono i colleghi di MilanoToday. Conseguenza - come accaduto a gennaio 2022 - dell'adeguamento Istat delle tariffe del trasporto pubblico deciso da regione Lombardia nei giorni scorsi.

Se per Trenord il destino appare ormai segnato - con un nuovo rincaro alle porte -, per Atm, e quindi per metro, bus e tram sotto la Madonnina, la situazione sembra diversa. "Milano proteggerà i milanesi", ha tuonato su Instagram l'assessore alla mobilità di palazzo Marino, Arianna Censi.

"Il balletto mediatico che alcuni esponenti della destra stanno facendo in questi giorni è davvero stucchevole. La notizia vera è questa: Regione Lombardia ha, ancora una volta, imposto a tutti un adeguamento Istat. E infatti Trenord aumenterà tutte le sue tariffe dal 1 settembre, come fece l’anno scorso", ha spiegato l'esponente del comune. "L’ho già detto in diverse occasioni e lo ribadisco, perché sia chiaro: l’amministrazione non ha alcuna intenzione di aumentare il prezzo del biglietto, proteggeremo i milanesi dall’ennesimo attacco della destra", ha garantito la Censi.

"Come ci è stato chiesto dal consiglio comunale faremo valere il diritto delle famiglie milanesi in ogni sede, e chiederemo al governo e alla regione di coprire gli aumenti che loro stessi hanno deciso", ha annunciato l'assessore della giunta Sala.

La stessa Censi ha poi concluso con una stoccata ai consiglieri di minoranza, su tutti la leghista Silvia Sardone, che aveva parlato di "vergogna" e di "ennesimo schiaffo in faccia ai cittadini milanesi". "I Consiglieri Piscina e Sardone facciano l’interesse di Milano, perché siedono in consiglio per questo, e - ha concluso l'assessore - si uniscano a noi nella richiesta a regione e governo di coprire gli adeguamenti Istat".