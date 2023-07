Quanto costerà parcheggiare in centro a Monza dall'1 agosto

Si inizierà dal centro, poi via via il progetto si ampliare ad altre aree della città. Dall’1 agosto addio alla sosta gratis in centro. Da martedì 1 agosto chi vorrà (o sarà costretto) a parcheggiare in centro dovrà pagare. La tariffa oraria resta confermata a quella già in vigore oggi: dalle 8 alle 20 costa 1,50 euro all’ora per le prime 3 ore e 2,50 euro all’ora nelle ore successive; poi dalle dalle 20.00 alle 24 è istituita una tariffa unica pari a 2,50 per le quattro ore.

Il pagamento si applica 7 giorni su 7 e sarà possibile tramite i nuovi parchimetri che saranno installati nelle prossime settimane, o tramite le app di MonzaMobilità, di Easypark e Telepass. Nella zona centro resta invariata la possibilità di abbonamenti annuali per i residenti o i domiciliati sprovvisti di box e di posto auto privato al costo di 150 euro.

Sempre da martedì 1 agosto per i residenti sul territorio comunale viene raddoppiato il tempo di sosta gratuito giornaliero che passa da 29 a 59 minuti: per usufruire della gratuità è necessario utilizzare la APP di Monza Mobilità, che attinge direttamente al data base dell’anagrafe comunale. Non pagano la sosta a pagamento le persone disabili, i veicoli a trazione elettrica e i possessori di abbonamenti.

Progressivamente saranno introdotte modifiche della sosta anche nelle restanti 7 Zone di rilevanza urbanistica (ZPRU) che riguardano – oltre al centro – anche stazione; San Carlo; San Gottardo; San Biagio; Villa Reale; San Gerardo-Borgo Bergamo; Polo Sportivo; ospedale San Gerardo e Parco dove saranno individuate aree a pagamento e a sosta libera. In alcune zone potranno essere istituite le strisce gialle a maggior tutela dei residenti, valide in alcune particolari giornate. Il costo orario della sosta sarà fissato a 1 euro all’ora nelle aree di nuova istituzione. I residenti avranno diritto a un pass annuale al costo di 25 euro per sostare nella propria zona di residenza, da richiedere a MonzaMobilità. Il pass è riferito a una sola targa per ciascun codice fiscale. Anche in queste zone i primi 59 minuti di sosta saranno gratuiti per i monzesi.

“Come altri grandi città Monza compie la scelta di proteggere le aree centrali dalla congestione del traffico – spiega il Sindaco Paolo Pilotto – Ne beneficeranno la vivibilità complessiva della città, che potrà contare su una maggiore disponibilità di rotazione nella sosta, soprattutto riservata ai residenti. Intanto stiamo già ragionando su abbonamenti e convenzioni nei parcheggi strategici in ingresso alla città”.