Addio al parcheggio gratis: ecco quanto costa parcheggiare nella grande area di sosta di Monza

Da lunedì 23 ottobre a Monza il parcheggio in via Martiri delle Foibe non sarà più gratis. La grande area di sosta nei pressi del centro medico sarà a pagamento.

Una novità che da tempo si parla e che adesso è stata ufficializzata con l’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del comune di Monza. La sosta in via Martiri delle Foibe non sarà più gratuita. Le strisce blu sono già state realizzate (sollevando parecchie polemiche tra i monzesi e tra i numerosi utenti del cento medico). Verrà istituito un parcheggio a pagamento non custodito dalle 8 alle 20 (nei giorni feriali e festivi), Il costo è di 1 euro all’ora, tariffa minima 60 centesimi.

La sosta, naturalmente, sarà gratuita per: i veicoli delle forze armate, forze dell’ordine, polizia locale, polizia provinciale, vigili del fuoco, mezzi di soccorso, veicoli per i servizi funebri, veicoli che trasportano persone diversamente abili (purché dotate di contrassegno), veicoli a trazione elettrica.