Ciaciara, la dolcissima cucciola abbandonata che cerca una famiglia a Monza

Ciaciara cerca casa. E tanto amore. Ciaci - così la chiamano in canile - è una splendida cucciola di circa 10 mesi di taglia medio-contenuta. È arrivata il 20 agosto 2022 nel canile Enpa di Monza dopo essere stata trovata vagante nella nostra zona insieme ad altri due cani, Baloss, molto probabilmente suo fratello, e Scighera, una piccoletta un po' più grande di età. Baloss e Scighera sono stati felicemente adottati da diversi mesi e si godono a pieno la loro nuova vita, mentre Ciaciara è ancora in cerca della sua famiglia per sempre. “Quello che è balzato subito ai nostri occhi è stata però la forte diffidenza verso le persone e verso l'ambiente esterno, in particolare dei luoghi fortemente urbanizzati” spiegano dall’Enpa monzese.

La cagnolina ha seguito sin da subito un percorso con un istruttore cinofilo e un gruppo di volontari esperti, al fine di colmare il più possibile le sue lacune esperienziali e prepararla al meglio a una futura vita in famiglia. Al suo arrivo nel rifugio, non conosceva guinzaglio e pettorina, e camminare da sola al di fuori del canile le sembrava la cosa più difficile del mondo. Ma con tanta pazienza e tanto impegno - sia nostro che suo - ha fatto in breve tempo davvero dei passi da gigante! “È bravissima con tutti gli altri cani da cui trae molta sicurezza; ha cominciato a seguirli in passeggiata fino a che è stata in grado di raggiungere una propria autonomia e cominciare ad affrontare da sola i molti (ancora non tutti) ostacoli della vita di città”.

“Ciaciara cerca una famiglia che abbia tanta pazienza e che le dia modo di fidarsi, un pezzettino per volta giorno dopo giorno senza avere fretta. Probabilmente non avrà mai il carattere di una fiera leonessa, ma siamo sicuri che saprà riempire d'amore e fare felice la sua nuova famiglia, meglio se in compagnia di un altro quattrozampe che possa esserle d'esempio”. Per fissare un appuntamento per conoscerla, si può scrivere al rifugio di Monza di Via San Damiano 21 (canile@enpamonza.it) o chiamare lo 039.835623 tutti i giorni dalle 14.30 alle 17.30.