Addio alle vecchie locomotive brianzole: al via la demolizione

Da tempo erano state parcheggiate su un binario morto della stazione di Seveso. Adesso verranno demolite e rimosse. È appena iniziato e verrà ultimato entro la fine della prossima settimana il cantiere per la demolizione e la rimozione di una carrozza e tre locomotive dismesse che erano ricoverate in stazione a Seveso, su un binario non utilizzato per la circolazione.

“I lavori sono iniziati dopo che Trenord ha svolto le procedure previste dalla normativa di legge vigente e applicabile e le azioni propedeutiche necessarie per lo svolgimento del cantiere in sicurezza – si legge nella nota ufficiale -. Si prevede che le attività di demolizione termineranno entro la fine della prossima settimana”.

Cantieri in corso anche alla stazione di Monza. Per lavori di potenziamento infrastrutturale che saranno svolti da RFI a Monza, dal 29 aprile al 1° maggio i treni non transiteranno dalla stazione del capoluogo brianzolo. Subirà modifiche il servizio delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Milano-Como-Chiasso, Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e il collegamento TILO RE80 Milano Centrale-Chiasso-Lugano- Locarno. Ai passeggeri sono proposti itinerari alternativi utilizzando il titolo di viaggio del percorso originale.